Británie obvinila z terorismu vydaného člena islamistické buňky "The Beatles"

Britská policie dnes obvinila z terorismu 38letého člena islamistické skupiny známé jako The Beatles poté, co byl vydán z Turecka do Británie. Prokuratura původně navrhla obžalovat Ainea Davise podle zákonů o terorismu už v roce 2014.