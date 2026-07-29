A bude se znárodňovat. Británie napravuje největší průšvih Margaret Thatcherové

Pokud platí, že Británie je dnes až po uši v „exkrementech“, Thames Water je ideálním symbolem. Obří moloch spravující vodovody a kanalizace pro obyvatele Londýna a okolí tíží dvacetimiliardový dluh, nemá peníze na opravy potrubí a každý rok dostává mnohamilionové pokuty za nelegální vypouštění splašků.
V řekách hynou ryby, ptáci, vydry. Kdysi průzračné vody potoků vyvěrajících z křídového podloží zarůstají řasami. Od smrduté vody prchají rybáři i turisté, ruší se triatlony, atmosféru tradičního klání osmiveslic mezi Oxfordem a Cambridge kazí zápach fekálií. Úřady varují plavce, aby se nenořili do Temže, protože je v ní příliš vysoká koncentrace bakterie E.coli.
V Británii panuje přesvědčení, že australský investiční fond vodárenskou společnost v podstatě vytuneloval. V tisku se mu proto přezdívá „upíří klokan“.