V Temži žijí tisíce tuleňů, čistota vody překvapila odborníky

Své závěry ze sčítání zvířat v pondělí zveřejnila Londýnská zoologická společnost (ZSL). Srpen je doba línání, kdy tuleni mění srst a velkou část dne tráví na břehu. Je to proto nejlepší období pro jejich sčítání.



Vědci ze ZSL se zaměřili na pobřeží mezi anglickými městy Deal a Felixstowe. Zvířata monitorovali pomocí letadla a lodí, podle počtu pozorovaných kusů a zvyků zvířat odhadli výsledek.

Podle biologů počty tuleňů svědčí o tom, že Temže je „zásadní ekologickou lokalitou pro tyto druhy“.

„Je to opravdu fantastická zpráva pro Temži. Opravdu to dokazuje obnovu, jakou ústí řeky prošlo. Od 50. let jsme ušli dlouhou cestu,“ vyjádřila radost bioložka ze ZSL Thea Coxová.

V Británii žije 40 procent světové populace tuleňů kuželozubých. Tuleň obecný je rozšířenější, jejich populace se odhaduje na 400 až 500 tisíc kusů na světě, asi 33 tisíc tisíc z nich žije v Británii, některé kusy dokonce v samotném Londýně.

Téma Temže a v ní žijících tuleňů v březnu 2021 rozvířil incident, při němž volně pobíhající pes zardousil mládě tuleně nedaleko mostu Hammersmith Bridge v západním Londýně. Oblíbeného tuleně, jemuž místní dali jméno Freddie Mercury, se veterinářům po mnohočetných zraněních již nepodařilo zachránit a museli ho nechat utratit.

Očití svědkové pouze uvedli, jak viděli psa přibíhat k mláděti. „Pes tuleně pouze zakousl a nehodlal ho pustit,“ řekl jeden ze svědků. „Nemohli jsme nic dělat, stáli jsme jako zkamenělí,“ uvedli další svědkové.



Incident šokoval i samotnou majitelku psa. „Jako milovnice zvířat chápu, jak strašná věc se stala,“ dodala žena. „Jsem zdrcená,“ dodala. Ze svého činu se ale zodpovídat nebude.

Některá londýnská nábřeží nyní cedulemi upozorňují obyvatele, že psy by, právě kvůli tuleňům, měli držet na vodítku.