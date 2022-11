Mluvíte jen sami se sebou. EU se podivuje nad „švýcarskými“ plány Británie

„Británie pod mým vedením nebude usilovat o žádnou vazbu s Evropskou unií, která by zahrnovala přijetí evropské legislativy. Hlasoval jsem pro brexit a ten naší zemi také dodám,“ snaží se nový britský premiér Rishi Sunak uvést na pravou míru spekulace o plánech britské vlády na sbližování s Evropskou unií, které před několika dny přinesl list The Times.

Na jedné straně se snaží uklidnit zastánce tvrdého brexitu ve své straně tím, že se ve skutečnosti nic neděje. Zároveň ale nelze popřít, že získat přístup na obchodní trh EU je důležitou motivací britské vlády: zčásti by se tím vyřešily i problémy na domácí půdě, zejména ohledně hraničního režimu Irska a Severního Irska.

Stejně jako jeho předchůdci ovšem i Sunak brzy zjistí, že přístup na evropský trh, o nějž Británie dlouhodobě usiluje, není možný bez souvisejících závazků a povinností. Situace je o to zmatenější, že Sunak nemá žádné předchozí zkušenosti s mezinárodní politikou a podle svých kritiků ani koncepci a plán, jak v ní vůbec postupovat.

Evropa zatím pobaveně čeká

Shoda ostatně není ani v britské vládě. Jen několik dní před Sunakovým prohlášením, že se vlastně nic neděje, řekl ministr financí Jeremy Hunt coby druhý nejdůležitější člen vlády přesný opak: Británie se má snažit odstranit „velkou většinu“ obchodních bariér s EU a podpořit tím svůj ekonomický růst.

I zda se navíc projevují staré sentimenty z roku 2016, kdy proběhlo referendum o vystoupení z EU. Zatímco Sunak byl pro brexit, Hunt hlasoval pro setrvání v Unii.

Zatímco v Británii padá jedno prohlášení za druhým, Evropa z britské strany zatím žádný návrh nedostala. „Nemáme k tomu co říct, protože nemáme žádný konkrétní návrh. Jinak bychom se na něj s radostí podívali. Nechci být neuctivý, ale co by v něm asi tak mohlo být?“ řekl zpravodajskému serveru Politico zdroj z unijní diplomacie.

Do té doby podle něj není důvod se k britským nápadům jakkoli vyjadřovat. „Je to podobné tomu, co se v Británii děje poslední dobou pořád: Londýn mluví sám se sebou a snaží se přijít na to, co je pro Londýn ještě přijatelné. Už mě to opravdu nebaví,“ dodal bruselský zdroj.

Diplomatičtěji, ovšem se stejným sdělením, pak postoj Unie popsal mluvčí Evropské komise: „Jakýkoli vztah mezi EU a třetími zeměmi je založen na rovnováze práv a povinností. V tomto případě obojí vychází z platné brexitové dohody.“

EU: Jen žádné druhé Švýcarsko

Zprávu o tom, že za zavřenými dveřmi Westminsteru se mluví o vztahu s EU podobném jako má Švýcarsko, s odvoláním na vysoce postavené zdroje z britské vlády přinesl britský deník The Times. „Mám zprávy, že dotyčné zdroje, které původně The Times informovaly, příliš nechápou celou situaci,“ říká k tomu předseda politického think tanku Eurasia Group Mujtaba Rahman.

Švýcarsko není členem Evropské unie ani evropského hospodářského prostoru, s EU má ale úzké obchodní vazby, které upravují bilaterální smlouvy. Kromě toho je součástí schengenského prostoru a s Unií spolupracuje také v oblasti výzkumu a vzdělávání.

Výměnou za to Švýcarsko mimo jiné přijalo část evropské legislativy a platí pravidelné příspěvky do unijního rozpočtu. Nemá ovšem možnost dění EU jakkoli ovlivňovat.

Čekání na labouristy

Vazby mezi oběma celky upravuje více než stovka bilaterálních dohod, které se musejí před koncem jejich platnosti pravidelně obnovovat, což vyžaduje neustálý přísun času, personálu a financí. Také proto se EU snaží nahradit tyto dílčí smlouvy jednou všezahrnující rámcovou dohodou. Vzhledem k tomu, že by s ní ovšem Švýcarsko přišlo o možnost vybírat si jednotlivě pro ně výhodné body, jsou zatím jednání na bodu mrazu.

Spolupráci EU a Švýcarska ani jedna strana nevnímá jako modelový příklad hodný následování. Ze všech nedávných spekulací je tak jisté snad jen to, že EU sotva bude chtít stejný postup jako se Švýcarskem opakovat s Brity.

Stejně tak se zatím nikam neposouvá Británie pod vládou konzervativců, kteří sami brexit vyvolali. Do konce řádného volebního období sice ještě zbývají dva roky, už nyní se ale objevují odhady, že k výraznějšímu posunu ve vztahu k EU dojde nejdříve až s příští vládou, kterou přinejmenším podle současných preferencí převezmou opoziční labouristé.