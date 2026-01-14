Britové cvičí výsadky na tankerech s ruskou ropou. Odkoukali to od Trumpa

Tanker Bella 1 na archivním snímku v Singapurském průlivu (18. března 2025) | foto: Reuters

Adam Hájek
  14:30
Příklady táhnou a Trumpova Amerika nedávno ukázala, že západní státy jsou vůči stínovým flotilám přespříliš opatrné. Po zabavení ropného tankeru plujícího pod ruskou vlajkou se podle všeho k něčemu podobnému chystá i Británie.

Před pěti lety se posádka ropného tankeru New Andromeda dostala nedaleko anglického ostrova Wight do potíží. Začalo ji ohrožovat sedm černých pasažérů, kteří se pod rouškou tmy nalodili v Lagosu. Chytili se kormidla a dopluli na něm až na Kanárské ostrovy. Tanker kvůli nim nemohl zakotvit, a tak je řecký kapitán nechal internovat na palubě.

U břehů jižní Anglie se Nigerijci vzbouřili a unikli ze zamčené kajuty. Britové kapitánovi a jeho filipínské posádce poslali ty nejlepší z nejlepších. Uprostřed studené říjnové noci se na palubu slanilo šestnáct příslušníků Special Boat Service, zvláštní jednotky námořnictva specializující se na námořní výsadky.

K otevřené legalizaci pirátství, tedy vyhlášení války, musíte mít politické koule. Má je Starmer?

Alexandr Kocvojenský korespondent Komsomolské pravdy

