Před pěti lety se posádka ropného tankeru New Andromeda dostala nedaleko anglického ostrova Wight do potíží. Začalo ji ohrožovat sedm černých pasažérů, kteří se pod rouškou tmy nalodili v Lagosu. Chytili se kormidla a dopluli na něm až na Kanárské ostrovy. Tanker kvůli nim nemohl zakotvit, a tak je řecký kapitán nechal internovat na palubě.
U břehů jižní Anglie se Nigerijci vzbouřili a unikli ze zamčené kajuty. Britové kapitánovi a jeho filipínské posádce poslali ty nejlepší z nejlepších. Uprostřed studené říjnové noci se na palubu slanilo šestnáct příslušníků Special Boat Service, zvláštní jednotky námořnictva specializující se na námořní výsadky.
K otevřené legalizaci pirátství, tedy vyhlášení války, musíte mít politické koule. Má je Starmer?