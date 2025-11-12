Deník The Daily Telegraph napsal, že středa se zdá být velmi dramatickým dnem v londýnské vládní čtvrti. Podle listu The Guardian úřad premiéra zahájil mimořádnou operaci na ochranu Starmera, kterému podle jeho stoupenců v době schvalování rozpočtu hrozí sesazení.
Starmerovi poradci, jak uvádějí britská média, ujišťují, že premiér je připraven postavit se jakékoli hrozbě. Rovněž varovali, že pokus sesadit ministerského předsedu by byl riskantní a nebezpečný, neboť by mohl destabilizovat situaci na trzích, narušit mezinárodní vztahy i ohrozit Labouristickou stranu.
Streeting, jehož jméno je spojováno s údajnými akcemi proti premiérovi, odmítl, že by se něco takového připravovalo. Naopak řekl, že premiéra podporuje a že věří, že Starmer povede Labouristickou stranu do parlamentních voleb v roce 2029. „Premiér nebojuje o svou pozici,“ prohlásil.
Napětí v Labouristické straně média vysvětlují mimo jiné květnovými místními volbami v Anglii, ve kterých zaznamenala úspěch protiimigrační a populistická strana Reform UK vedená Nigelem Faragem. Spolu s obecními volbami se tehdy konaly i doplňovací volby v parlamentním obvodě Runcorn a Helsby. Reform UK tam porazila labouristy rozdílem pouhých šest hlasů, což Starmer označil za zklamání.
V průzkumech labouristé (stejně jako konzervativci) již delší dobu za Reform UK zaostávají. Na obě tradiční strany se navíc v poslední době dotáhli i dříve marginální zelení.