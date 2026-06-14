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Britové se v Lamanšském průlivu zmocnili tankeru z ruské stínové flotily

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  9:56
Britské síly se v neděli ráno v Lamanšském průlivu zmocnily tankeru z takzvané stínové flotily, která se podílí na vývozu sankcionované ruské ropy. Tanker bude nyní sledován na jihu Anglie, uvedlo britské ministerstvo obrany.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
29 fotografií

„Tato úspěšná operace zasadila Rusku další ránu a připomíná těm, kdo přiživují Putinovu válku na Ukrajině, že jim nedovolíme se skrývat,“ uvedl na sociální síti X britský premiér Keir Starmer, který zásah nařídil.

Čtvrtý zářez. Francie zadržela v Atlantiku tanker plující z Ruska, Moskva reagovala

Britské ministerstvo obrany ve svém prohlášení uvedlo, že na palubu lodi Smyrtos vnikli příslušníci Královské námořní pěchoty a speciálně vyškolení policisté z Národní agentury pro boj s kriminalitou.

Ministerstvo také poznamenalo, že tanker přesunou na kotviště u jižního pobřeží Anglie a bude jej sledovat kvůli případným ekologickým či bezpečnostním rizikům.

Stínová flotila je síť převážně zastaralých tankerů s často nejasným vlastnictvím a pojištěním, jejímž prostřednictvím Rusko obchází západní sankce na vývoz ropy zavedené po invazi na Ukrajinu v roce 2022. Británie zařadila na sankční seznam přes 500 takových plavidel.

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