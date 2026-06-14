Britové se v Lamanšském průlivu zmocnili tankeru z ruské stínové flotily

„Tato úspěšná operace zasadila Rusku další ránu a připomíná těm, kdo přiživují Putinovu válku na Ukrajině, že jim nedovolíme se skrývat,“ uvedl na sociální síti X britský premiér Keir Starmer, který zásah nařídil.
|
Čtvrtý zářez. Francie zadržela v Atlantiku tanker plující z Ruska, Moskva reagovala
Britské ministerstvo obrany ve svém prohlášení uvedlo, že na palubu lodi Smyrtos vnikli příslušníci Královské námořní pěchoty a speciálně vyškolení policisté z Národní agentury pro boj s kriminalitou.
Ministerstvo také poznamenalo, že tanker přesunou na kotviště u jižního pobřeží Anglie a bude jej sledovat kvůli případným ekologickým či bezpečnostním rizikům.
Stínová flotila je síť převážně zastaralých tankerů s často nejasným vlastnictvím a pojištěním, jejímž prostřednictvím Rusko obchází západní sankce na vývoz ropy zavedené po invazi na Ukrajinu v roce 2022. Británie zařadila na sankční seznam přes 500 takových plavidel.