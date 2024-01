Britové cvičí deportace migrantů do Rwandy, v hangáru zkoušejí různé scénáře

Personál podle The Times prochází v rámci příprav speciálním výcvikem, aby se dokázal vypořádat s „rušivými“ lidmi. Migranti budou do letounu eskortováni po jednom ze záchytného zařízení na letecké základně.

První lety do Rwandy by měly pravděpodobně odstartovat z armádního letiště v Boscombe Down u Salisbury. Právě odtud měl předloni v červnu odletět první deportační let do rwandské metropole Kigali, jenž nakonec zastavilo rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva.

„Zaměstnanci budou napodobovat různé scénáře, s nimiž se podle očekávání ministerstva vnitra setkají při přesunu migrantů do letadel mířících do rwandské metropole Kigali,“ napsal britský deník.

Mezi nacvičované eventuality patří násilí ze strany migrantů bránících se nástupu do letadla či demonstrace odpůrců deportací před leteckou základnou, kteří se pokusí lety zastavit. Odhaduje se, že na každého odváženého migranta bude potřeba pět členů personálu.

K lidem, kteří musí tréninkem projít, patří imigrační úředníci či pracovníci soukromé bezpečnostní společnosti Mitie, jež má s britským ministerstvem vnitra smlouvu na správu azylových a imigračních detenčních zařízení.

Britský premiér Rishi Sunak zařadil zastavení nelegálních migrantů připlouvajících do země přes Lamanšský průliv mezi své hlavní priority. Británie nyní vynakládá na vyřizování žádostí o azyl více než tři miliardy liber (přes 85 miliard korun) ročně, přičemž náklady na ubytování migrantů čekajících na rozhodnutí v hotelech a jiných ubytovacích zařízeních dosahují přibližně osmi milionů liber (228 milionů korun) denně.

Migranti, kteří se do Británie dostanou přes průliv, mají být podle Sunakova plánu posíláni do Rwandy a až tam budou úředníci řešit jejich žádosti o azyl.

Při deportacích nesmí dojít k pochybení

„Máme podrobný operační plán, abychom mohli nacvičit všechny manévry, jež jsou potřeba k odsunu lidí, protože je to obrovská logistická výzva. Musíte předejít tomu, aby lidé mohli tvrdit, že došlo ke strkanici, takže potřebujete dostatečný prostor pro jejich vyvedení ze záchytného zařízení a detailní model nástupu,“ uvedl jeden ze zdrojů The Times.

„Budou eskortováni jeden po druhém, a to chce hodně cviku. Jinak se můžete ocitnout v potížích,“ dodal s tím, že první deportace do Rwandy zřejmě nastanou nejdříve v červnu. Umístění leteckého hangáru, jenž si ministerstvo vnitra zatím pronajalo na jeden rok, zůstává tajemstvím.

Resort The Times své záměry potvrdil s tím, že jsou nezbytné pro zajištění toho, aby eskorty mohly profesionálně reagovat na výzvy spojené s vyhošťováním lidí, kteří nemají právo pobývat v zemi.

„Součástí tréninku jsou i praktické lekce, aby si eskorty osvojily dovednosti potřebné pro řešení různých situací. S nárůstem počtu deportací budeme i nadále zajišťovat, aby nové eskorty měly k dispozici potřebné výcvikové zařízení,“ uvedl mluvčí ministerstva vnitra.

Britský nejvyšší soud před časem rozhodl, že politika vysílání migrantů do Rwandy je nezákonná, protože tato země není bezpečná. Vláda proto připravila nový návrh zákona, jenž východoafrický stát za bezpečné místo označuje. To má vyloučit soudní přezkum plánovaných deportací.

Návrh ve středu schválila Dolní sněmovna. Norma nyní zamíří do horní komory britského parlamentu – Sněmovny lordů.

Londýn si od nového imigračního zákona slibuje, že odradí migranty od toho, aby platili pašerákům lidí za převoz přes Lamanšský průliv. Počet migrantů, kteří přes něj loni nelegálně připluli do Británie činil 29 437, což je podle předběžných vládních údajů o 36 procent méně než v roce 2022.