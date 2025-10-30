Žádné tituly! A vystěhuj se! Král Karel III. potrestal bratra kvůli Epsteinovi

  20:25aktualizováno  21:09
Britský král Karel III. se rozhodl zbavit svého bratra prince Andrewa všech zbývajících titulů a poct a vystěhovat ho z jeho královského sídla. Oznámil to ve čtvrtek Buckinghamský palác. Důvodem kroku jsou Andrewovy někdejší vazby na amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Andrew tak mimo jiné přijde o titul prince.
Princ Andrew a král Karel III. na zádušní mši za vévodkyni z Kentu Katharine...

Princ Andrew a král Karel III. na zádušní mši za vévodkyni z Kentu Katharine (16. září 2025) | foto: Reuters

Jeffrey Epstein na fotografii poskytované registrem sexuálních delikventů v New...
Virginia Giuffreová se svou fotkou z doby, kdy ji měl zneužít princ Andrew.
Sarah Fergusonová a princ Andrew (Londýn, 16. září 2025)
Vévodkyně z Yorku Sarah a princ Andrew v Londýně (16. září 2025)
Královský palác uvedl, že Andrew bude známý jako Andrew Mountbatten Windsor, nikoli jako princ, a že se ze své rezidence Královská lóže (Royal Lodge) u Windsorského hradu přestěhuje do „soukromého ubytování“ ve východní Anglii. K přestěhování mu nyní byla doručena formální výzva.

Na palác sílil tlak, aby prince vystěhoval z královské rezidence poté, co se začátkem tohoto měsíce vzdal titulu vévoda z Yorku. Britský panovník však zašel ještě dál a zbavil ho i titulu prince, který měl od narození jako dítě královny Alžběty II.

Britský princ Andrew se vzdává titulu vévody z Yorku

„Tato odsouzení jsou považována za nezbytná, i přes skutečnost, že obvinění proti němu vznesená nadále popírá,“ uvedl palác na adresu Andrewa. „Jejich Veličenstva chtějí dát jasně najevo, že jejich myšlenky a nejhlubší soustrast jsou a zůstanou s oběťmi a přeživšími všech forem zneužívání,“ dodal palác.

Andrew upadl v nemilost kvůli vazbám na amerického finančníka a sexuálního delikventa Epsteina, který byl v roce 2019 nalezen mrtvý ve vězení, kde čekal na soud v souvislosti s obviněními ze sexuálních zločinů. Mladšího bratra krále Karla obvinila ze sexuálního násilí jedna z Epsteinových obětí, Virginie Robertsová Giuffreová.

Premiér, princ i finančník. Giuffreová v pamětech odhaluje zneužívání Epsteinem

Odhalení o Andrewových vztazích s Epsteinem pokračují zejména s vydáním posmrtných pamětí Giuffreové. Žena popsala, že s princem i s Epsteinem měla ve svých 17 letech vynucený pohlavní styk.

Giuffreová, která v dubnu spáchala sebevraždu, podala v roce 2021 na prince žalobu. Všechna obvinění, která proti němu kvůli jeho spojení s Epsteinem padla, Andrew popírá. Soudu se vyhnul tím, že ženě zaplatil odškodné ve výši několik milionů dolarů. Už v roce 2019 se Andrew kvůli svým skandálům stáhl z veřejného života a o tři roky později vrátil také všechna jmenování do čestných vojenských a charitativních pozic.

Kvůli vazbám na Epsteina odvolalo několik charitativních organizací v minulém měsíci také Andrewovu bývalou manželku Sarah Fergusonovou.

Žádné tituly! A vystěhuj se! Král Karel III. potrestal bratra kvůli Epsteinovi

Britský král Karel III. se rozhodl zbavit svého bratra prince Andrewa všech zbývajících titulů a poct a vystěhovat ho z jeho královského sídla. Oznámil to ve čtvrtek Buckinghamský palác. Důvodem...

