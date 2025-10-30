Žádné tituly! A vystěhuj se! Král Karel III. potrestal bratra kvůli Epsteinovi

Královský palác uvedl, že Andrew bude známý jako Andrew Mountbatten Windsor, nikoli jako princ, a že se ze své rezidence Královská lóže (Royal Lodge) u Windsorského hradu přestěhuje do „soukromého ubytování“ ve východní Anglii. K přestěhování mu nyní byla doručena formální výzva.
Na palác sílil tlak, aby prince vystěhoval z královské rezidence poté, co se začátkem tohoto měsíce vzdal titulu vévoda z Yorku. Britský panovník však zašel ještě dál a zbavil ho i titulu prince, který měl od narození jako dítě královny Alžběty II.
|
Britský princ Andrew se vzdává titulu vévody z Yorku
„Tato odsouzení jsou považována za nezbytná, i přes skutečnost, že obvinění proti němu vznesená nadále popírá,“ uvedl palác na adresu Andrewa. „Jejich Veličenstva chtějí dát jasně najevo, že jejich myšlenky a nejhlubší soustrast jsou a zůstanou s oběťmi a přeživšími všech forem zneužívání,“ dodal palác.
Andrew upadl v nemilost kvůli vazbám na amerického finančníka a sexuálního delikventa Epsteina, který byl v roce 2019 nalezen mrtvý ve vězení, kde čekal na soud v souvislosti s obviněními ze sexuálních zločinů. Mladšího bratra krále Karla obvinila ze sexuálního násilí jedna z Epsteinových obětí, Virginie Robertsová Giuffreová.
|
Premiér, princ i finančník. Giuffreová v pamětech odhaluje zneužívání Epsteinem
Odhalení o Andrewových vztazích s Epsteinem pokračují zejména s vydáním posmrtných pamětí Giuffreové. Žena popsala, že s princem i s Epsteinem měla ve svých 17 letech vynucený pohlavní styk.
Giuffreová, která v dubnu spáchala sebevraždu, podala v roce 2021 na prince žalobu. Všechna obvinění, která proti němu kvůli jeho spojení s Epsteinem padla, Andrew popírá. Soudu se vyhnul tím, že ženě zaplatil odškodné ve výši několik milionů dolarů. Už v roce 2019 se Andrew kvůli svým skandálům stáhl z veřejného života a o tři roky později vrátil také všechna jmenování do čestných vojenských a charitativních pozic.
Kvůli vazbám na Epsteina odvolalo několik charitativních organizací v minulém měsíci také Andrewovu bývalou manželku Sarah Fergusonovou.
SPECIÁL
Britská královská rodina