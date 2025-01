Ve Španělsku zatkli Čecha kvůli smrti Brita. Rozkládající se tělo našli pod stromy

Rozkládající se pozůstatky 37letého muže ze Severního Irska objevila španělská vojenská policie v úterý pod stromy na soukromém pozemku ve vesnici Rojales na pobřeží Costa Blanca na jihovýchodě země. Policie nyní ověřuje, zda jde skutečně o pohřešovaného muže jménem John George, a zjišťuje příčinu jeho smrti, píší média s odkazem na mluvčího vojenské policie.

„Po nálezu těla byl zadržen 32letý muž kvůli podezření z usmrcení,“ citoval mluvčího policie deník Belfast Telegraph. Podle médií je zadržený české národnosti. Podle španělského tisku policie nevylučuje v souvislosti s úmrtím Brita další zadržení.

České ministerstvo o zadrženém českém občanovi ví. Španělské úřady české diplomacii sdělily, že „zadržený český občan české velvyslanectví kontaktovat nechtěl“, uvedl Černínský palác. České velvyslanectví tak nemá o případu bližší informace.

Podle vyšetřovatelů vše ukazuje na to, že mrtvým je muž, jehož zmizení rodina ohlásila 21. prosince loňského roku poté, co týden předtím naposledy mluvil se svým otcem a 18. prosince nenastoupil do letadla domů. Usuzuje tak podle jeho oblečení i podle tetování. V oblasti města Alicante žije silná britská komunita.

George podle deníku Belfast Telegraph uváděl, že jeho známý otevírá ve Španělsku firmu a on se chystá na slavnostní otevření. List v pondělí zveřejnil rozhovor, v němž podezřelý Čech spojený se zmizením George sdělil jeho rodině, že George zamířil 14. prosince směrem k městu Torrevieja nedaleko Rojales. Tvrdil, že odešel z bytu spolu s další osobou, ale „zpět do (města) Benidorm se nedostal“ a byl zastřelen.

Čech podezřelý z usmrcení Brita by měl během několika dní stanout před soudem v Torrevieja. Policejní vazba končí podle médií v pátek. Soudce rozhodne, zda ho ponechá ve vazbě, nebo propustí na kauci. Georgovi příbuzní se mezitím připravují na přepravu pozůstatků zpět do Severního Irska, aby mohl být pohřben. Rodině mrtvého vyjádřil soustrast poslanec za Sinn Féin Paul Maskey.

Zmizení muže vévodilo severoirskému zpravodajství více než dva týdny, píše deník. Na vyšetřování se podílí Interpol.