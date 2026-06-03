Hněv vůči policistům dalo najevo několik stovek lidí, kteří v úterý dorazili do Southamptonu a chtěli protestovat před domem rodiny Nowakova vraha Vickruma Digwaa, který v pondělí dostal od soudu doživotí s možností podmínečného propuštění nejdříve po 21 letech.
K davu promluvil krajně pravicový protipřistěhovalecký aktivista Tommy Robinson. Část protestujících přišla se zamaskovanými obličeji a někteří začali na policisty házet dělbuchy, kameny či lahve.
Policie zareagovala použitím slzného plynu. „Zranění utrpělo jedenáct policistů a pes, dva lidé byli zatčeni,“ uvedl ve středu v prohlášení šéf policie hrabství Hampshire Alexis Boon, podle něhož počet zadržených vzroste po prozkoumání záběrů ze střetu.
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Nemůžu dýchat, říkal umírající. Policie ho spoutala, útočníkovi věřila řeči o rasismu
Vztek způsobilo úterní zveřejnění záznamu ze zásahu několika policistů, kteří loni v prosinci dorazili na místo údajné potyčky mezi dvěma muži.
Třiadvacetiletý sikh Digwa strážníkům lhal, že se stal obětí rasistického útoku, a za útočníka označil osmnáctiletého Nowaka. Ten byl v tu chvíli na zemi a policistům opakovaně říkal, že krvácí a nemůže dýchat. Policisté jej zběžně prohlédli, nezjistili zranění a spoutali jej. Až po několika minutách zavolali sanitku, to ale už bylo na záchranu pobodaného Nowaka pozdě.
„Policie musí odpovědět na některé vážné otázky,“ uvedl premiér Keir Starmer po zhlédnutí záběrů ze zákroku, které označil za „trýznivé“. Jednou z otázek podle Starmera je, jak ovlivnilo chování policistů obvinění Nowaka z rasismu vznesené na místě Digwou.
Vedení britské policie v reakci na případ uvedlo, že přezkoumá využívání instrukcí, jimiž se mají policisté řídit při přístupu k různým etnikům s cílem předcházet diskriminaci menšinových skupin. Některé zdroje britských médií uvádějí, že jsou instrukce nevhodně formulovány.
Vůdce protiimigrační strany Reform UK Nigel Farage označil policejní postup za důvod k „čirému vzteku“ a někteří politici z jeho strany hovořili o tom, že Nowakova smrt je důsledkem zvýhodňování přistěhovalců v zemi. Nowakovi rodiče v prohlášení odmítli, aby se smrt jejich syna stala záminkou k rozdmýchávání rasových nepokojů.