Slovák v Británii shromažďoval díly na munici. Chystám se na invazi, řekl u soudu

Autor: ,
  6:30
Britský soud poslal na pět let do vězení za nelegální držení zbraně a munice sedmačtyřicetiletého Slováka Stefana Fenyese, který vyšetřovatelům řekl, že se učí vyrábět munici pro případ invaze nějaké země do Británie. Informovala o tom v pátek veřejnoprávní stanice BBC News s odvoláním na Národní kriminální agenturu (NCA). Stanovisko odsouzeného není podle dostupných informací k dispozici.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

V dubnu se ale podle BBC News doznal k držení zbraně a munice bez příslušných dokumentů. V pátek ho soud v Birminghamu za tento přečin poslal na pět let za mříže.

Britský soud zvrátil zákaz skupiny Palestine Action. Policie přestane zatýkat

Fenyes, který žil podle BBC ve městě Warwick, se dostal do hledáčku Národní kriminální agentury poté, co provedl 227 online objednávek na položky, které by mohly být použity k výrobě ostré munice.

Policisté prohledali jeho bydliště a našli přitom pistoli české výroby s nabitým zásobníkem a ostrou munici, podotkla BBC. Kromě toho objevili součástky zbraní a prostředky k výrobě ostré munice. Měl také předměty související s lovem a lukostřelbou, například kuše nebo nože, uvedla NCA.

Fenyes vyšetřovatelům řekl, že se zajímal o takzvaný survivalismus, který spočívá v přípravě na přežití nějaké mimořádné nebo katastrofické události. Střelivo se podle svého vysvětlení učil vyrábět, jelikož by to podle něj byly užitečné znalosti v případě invaze cizí země do Británie nebo při rozsáhlých občanských nepokojích.

„Zjevně je posedlý zbraněmi a měl v úmyslu si sestavit vlastní arzenál,“ uvedl vyšetřovatel NCA Rick Mackenzie.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Íránistka: Ajatolláh Chameneí měl „krev Mohameda“, režim může ještě přitvrdit

Nejčtenější

Chladný pohled a pevný stisk. Kim s dcerou na střelnici otestovali novou zbraň

Severokorejský vůdce Kim Čong&#8209;un navštívil továrnu na střelné zbraně, kde...

Fotografie zveřejněné ve čtvrtek ukazují severokorejského vůdce Kim Čong‑una při jeho návštěvě továrny na střelné zbraně. Přímo na střelnici si vyzkoušel novou pistoli nedávno uvedenou do...

Před a po. Satelitní snímky ukazují Írán po týdnu destrukce

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují...

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují srovnávací satelitní snímky. Poškozena je zejména tamní vojenská infrastruktura, například vchody do tunelů v raketovém...

Do íránské války se chystá vstoupit další jaderná mocnost. Má spojenecké závazky

Pákistánský armádní tank stojí na pákistánsko-afghánské hranici v Chamanu. (27....

Blízký východ balancuje na hraně eskalace nynějšího konfliktu. Pákistán poprvé otevřeně připustil, že by mohl vstoupit do války proti Íránu. Ministr zahraničí Išak Dar varoval Teherán, že v případě...

V kauze Epstein vydali dokumenty týkající se obvinění Trumpa ze zneužití nezletilé

Američtí demokraté zveřejnili nové snímky z Epsteinova sídla. (12. prosince...

Americké ministerstvo spravedlnosti ve spisech o sexuálním predátorovi Jeffreym Epsteinovi zveřejnilo dokumenty Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) související s obviněním, že prezident Donald...

Ruku jí žvýkal medvěd, on zuřivě mačkal spoušť. Fotka jim otevřela cestu ke slávě

Ria Kuykenová se ocitla v medvědích spárech. Pimmy se jí zakousl do levé paže,...

V bílých lodičkách se procházela manéží, místo potlesku ji však čekalo děsivé přivítání. Před zraky diváků ji zběsile napadl medvěd. Strhující moment zachytil nizozemský fotograf Cees de Boer. Jeho...

Pákistán provedl údery v Kábulu a v pohraničních provinciích Afghánistánu

Letecký pohled na Kábul. (27. ledna 2017)

Pákistán v pátek provedl vzdušné údery v Kábulu a v pohraničních provinciích Afghánistánu, informují agentury s odvoláním na úřady Tálibánu. Podle kábulské policie zahynuli při útocích na hlavní...

13. března 2026  6:49

Slovák v Británii shromažďoval díly na munici. Chystám se na invazi, řekl u soudu

Čtyři čeští občané jsou v Anglii obviněni z obchodování s lidmi, vykořisťování...

Britský soud poslal na pět let do vězení za nelegální držení zbraně a munice sedmačtyřicetiletého Slováka Stefana Fenyese, který vyšetřovatelům řekl, že se učí vyrábět munici pro případ invaze nějaké...

13. března 2026  6:30

Boj o Ostravu začíná. Dohnal proti Verešovi, zvažující Macura a premiéra Motoristů

Střídání. Tomáše Macuru (vpravo) střídá na postu primátora Ostravy Jan Dohnal.

Jen zdánlivý politický klid nyní vládne v regionech. Strany i hnutí však hledají lídry, kteří jim v říjnových komunálních volbách zajistí kýžené cíle a funkce. Výjimkou není ani Ostrava, kde je nyní...

13. března 2026  6:15

Poslanci změní zákon o podpoře bydlení. Čelil kritice, že nepřinese ani jeden byt

Andrej Babiš a ministr práce Aleš Juchelka na jednání tripartity. Zasedání se...

Na mimořádné schůzi na žádost koalice ANO, SPD a Motoristů sobě se poslanci začnou zabývat vládním návrhem změny zákona o podpoře bydlení. Nynější ministr práce a sociálních věcí za ANO Aleš Juchelka...

13. března 2026

Při dronovém útoku na spojeneckou základnu v Iráku zemřel francouzský voják

Emmanuel Macron na tiskové konferenci vysvětlil důvody vyhlášení předčasných...

Při čtvrtečním útoku na kurdsko-francouzskou základnu na severu Iráku zemřel francouzský voják, uvedl v noci na pátek prezident Emmanuel Macron.

12. března 2026  23:09,  aktualizováno  13. 3. 3:22

USA povolily nakupovat ruskou ropu, která je již naložená na tankerech

sinokor tanker společnost loď ropa

Spojené státy v noci na pátek povolily zemím na 30 dní nakupovat ruskou ropu již naloženou na tankerech na moři ve snaze stabilizovat světové trhy s energiemi, oznámil na síti X americký ministr...

13. března 2026  1:20,  aktualizováno  2:31

Do Asie přes Ameriku. Jak válka změnila létání a kolik za ně cestující platí

Premium
Letiště Václava Havla

Kapacity leteckých dopravců z Perského zálivu v porovnání se stavem před útoky na Írán klesly v některých případech i na desetinu. Letecká doprava ale funguje jako spojené nádoby a problémy se rychle...

13. března 2026

Pár čar na papíře, v praxi umění. Ovládat rýsování se hodí i u přijímacích zkoušek

Premium
ilustrační snímek

„Jsou dány dvě kružnice a... jedné kouká z kapsy bagr.“ Ano, i zadání úlohy z geometrie si vysloužilo zástupce mezi nesmrtelnými filmovými hláškami (Vrať se do hrobu). U přijímaček ovšem z...

13. března 2026

Britský premiér Starmer bojuje o přežití, Epstein mu ze záhrobí podřezává židli

Premium
Autoritu britského premiéra Keira Starmera (vpravo) notně pošramotilo...

Britský premiér Keir Starmer má plnou hlavu starostí s blízkovýchodní krizí a šplhajícími cenami energií. Do toho všeho ale musí odrážet hodně hlasitou kritiku, bojuje o holé přežití.

13. března 2026

Na české straně dvoustovka, na německé lokálka. Trať do Mnichova se komplikuje

Nová radnice se zvonkohrou na centrálním náměstí Marienplatz v Mnichově.

Po letech vyjednávání a tahanic s Německem o modernizaci železničního spojení do Mnichova se zdálo, že vytvoření druhého kapacitního spojení a zvýšení rychlosti alespoň na české straně na dvě stě...

13. března 2026

Ceny bytů přehledně: nejvíce vyletěly v přehlížených městech, rekordman je Most

Premium
ilustrační snímek

Chomutov, Most, Teplice, Bruntál či Louny. Dříve tak trochu „vyloučené“ lokality na periferiích, kam se lidé zejména kvůli horší dostupnosti a omezeným pracovním příležitostem nehrnuli. I přesto, že...

13. března 2026

V Iráku se zřítil tankovací letoun USA. Nebyl sestřelen, ujišťuje armáda

Americké letadlo KC-135R Stratotanker odlétající z letiště ve Skotsku. (2....

Spojené státy na pozadí nynějších válečných operací proti Íránu ztratily tankovací letoun KC-135, který se zřítil na západě Iráku. Na síti X to oznámilo regionální velitelství amerických ozbrojených...

12. března 2026  23:10,  aktualizováno  23:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.