V dubnu se ale podle BBC News doznal k držení zbraně a munice bez příslušných dokumentů. V pátek ho soud v Birminghamu za tento přečin poslal na pět let za mříže.
Fenyes, který žil podle BBC ve městě Warwick, se dostal do hledáčku Národní kriminální agentury poté, co provedl 227 online objednávek na položky, které by mohly být použity k výrobě ostré munice.
Policisté prohledali jeho bydliště a našli přitom pistoli české výroby s nabitým zásobníkem a ostrou munici, podotkla BBC. Kromě toho objevili součástky zbraní a prostředky k výrobě ostré munice. Měl také předměty související s lovem a lukostřelbou, například kuše nebo nože, uvedla NCA.
Fenyes vyšetřovatelům řekl, že se zajímal o takzvaný survivalismus, který spočívá v přípravě na přežití nějaké mimořádné nebo katastrofické události. Střelivo se podle svého vysvětlení učil vyrábět, jelikož by to podle něj byly užitečné znalosti v případě invaze cizí země do Británie nebo při rozsáhlých občanských nepokojích.
„Zjevně je posedlý zbraněmi a měl v úmyslu si sestavit vlastní arzenál,“ uvedl vyšetřovatel NCA Rick Mackenzie.