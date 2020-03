Dubajský emír zastrašoval exmanželku, dal jí pistoli do postele, uvedl soud

Podle britského soudu se podařilo prokázat, že 70letý bin Rašíd Maktúm nařídil v roce 2000 únos své tehdy osmnáctileté dcery Šamsy z anglického města Cambridge. Dívku únosci dopravili do Spojených arabských emirátů, kde ji podle agentury Reuters otec nadále zadržuje.



Unést nechal podle britské justice dubajský emír také Šamsinu mladší sestru, princeznu Latífu. Únosci ji přepadli v roce 2018 na lodi nedaleko indických břehů a rovněž odvlekli do Dubaje.

Latífa v témže roce zveřejnila video, na kterém mluví o týrání a bití, kterému byla vystavena, když poprvé utekla z domova v šestnácti letech. Podle soudce je její svědectví věrohodné.

Svého otce vylíčila jako člověka, kterému jde jen o jeho dobrou pověst. „Zabije lidi, jen aby si ji ochránil. On je to největší zlo, které jsem v životě potkala, není v něm vůbec nic dobrého. Ale jednou si za to všechno ponese následky,“ řekla.



Šamsa a Latífa nejsou dcery princezny Háji, která se s emírem v Londýně soudí. Dubajský vládce má s několika ženami více než dvě desítky dětí.



Podle britského soudu bin Rašíd Maktúm od konce roku 2018 také „jednal způsobem, jehož cílem bylo zastrašit a vylekat“ jeho nyní již bývalou ženu, 45letou princeznu Háju, nevlastní sestru současného jordánského krále Abdalláha II. Premiér Spojených arabských emirátů se s ní rozvedl podle islámského práva šaría, aniž by jí o tom informoval.

Hája např. ve své posteli několikrát našla pistoli. Její bývalý manžel se jí též měl pokusit unést vrtulníkem a zveřejňoval online výhružné básně.

Verdikt britský soudce Andrew McFarlane vynesl podle agentury Reuters už loni v prosinci, až nyní o něm ale mohla média informovat. Dubajský emír se totiž snažil zveřejnění rozsudku zabránit, britský nejvyšší soud ale v pátek rozhodl, že jej zveřejnit lze.

Na soud v Londýně se princezna Hája obrátila ve snaze získat do své péče dvě děti, které s dubajským panovníkem má. Šajch Muhammad bin Rašíd Maktúm chce, aby se děti vrátily do Spojených arabských emirátů, Hája žádá, aby zůstaly s ní v Británii.

Do Londýna Hája, kterou si vzal dubajský emír v roce 2004 jako šestou manželku, uprchla loni v dubnu a požádala o ochranu na základě zákona, který má zajistit bezpečí obětem nucených sňatků a domácího násilí.

Obětí nuceného sňatku se podle ní měla stát dcera Džalíla, kterou má s dubajským emírem. Údajně si měla vzít saúdskoarabského korunního prince Muhammada bin Salmána.

Podle britského listu The Guardian mohou zjištění soudu narušit vztahy mezi Británií a jedním z jejích nejbližších spojenců v Perském zálivu. Bulvární list The Daily Mail tvrdí, že premiér Spojených arabských emirátů je přítelem královny, se kterou sdílí vášeň pro koňské závody.

