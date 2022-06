Brána do pekla. Pár zotročil desítky Slováků, sliboval jim lepší život

„Hledali jste své oběti podle podmínek, v jakých se nacházely, podle toho, jak zranitelné byly finančně i sociálně. Hledali jste lidi, kteří měli jen pramalé možnosti. Vaše oběti pro vás měly stejnou peněžní hodnotu, jako mají krávy pro zemědělce,“ řekl ve středu bristolský soudce, když vynášel rozsudek.

Oba otrokáři moderní doby skutečně do Británie vozili převážně muže, kteří na Slovensku neměli právě jednoduchý život – vyrůstali v dětských domovech, v nuzných příbytcích, narodili se jako Romové. Cesta do Spojeného království pro ně měla znamenat nový start a lepší život.

Místo toho se ocitli v „bráně do pekla“, jak jedna z obětí popsala dům, v němž Slovák Tancoš s Polkou Gomulskou své otroky drželi. Malé pokoje se špinavými matracemi najednou obývalo i pět lidí, v celém domě s jednou koupelnou jich najednou žilo až deset, mužů i žen.

Celkový počet poškozených jde do desítek, policistům se však nepodařilo všechny dohledat. Jisté je, že devětadvacet Slováků bylo ochotných poskytnout důkazy o svých útrapách a dokázat se podařilo týrání patnácti z nich.

Tancoš a Gomulská nutili Slováky pracovat zadarmo v myčce aut v Bristolu a kromě toho je posílali i na další manuální práce v dalších firmách. Po nocích museli například chytat kuřata určená k porážce, balit mléko nebo třídit balíky. Často tak pracovali prakticky celý den, sedm dní v týdnu. Jeden z otroků musel jít na směnu i se zlomenou rukou.

„Maroš Tancoš přijel do Velké Británie z České republiky kolem roku 2008. Začal tu nový život a vybudoval podnik ‚Marios Car Wash‘. Měl kontakty na sirotčince a osady na Slovensku a často se do své země vracel. Lidem tam vyprávěl o svém britském životě a sliboval jim dopravu, bydlení i jídlo, když se k němu přidají,“ popisuje ředitel Národní kriminální agentury pro Wales a západní Anglii (NCA) Colin Williams pro Bristol Live.

Tancoš podle něj dobře věděl, jak zoufalí tito lidé jsou a co chtějí slyšet. Původní dohoda zněla, že si za ubytování a stravu bude brát polovinu jejich výdělků. „Místo toho se muži stali oběťmi moderního otroctví,“ dodal Wiliiams.

Hra na hodného a zlého policajta

Jedna z obětí v otroctví údajně strávila osm let. „Zničili mi polovinu života. Ponižovali mě, za každý malý prohřešek mě bili a trestali. Na to nikdy nezapomenu,“ říká muž. Další popisuje, že do Británie odjel, protože chtěl zajistit svou rodinu a „dát jí víc, než měla na Slovensku“.

„Ale to, co jsem zažil u Maroše, můj život úplně převrátilo naruby. Nesměl jsem odcházet sám z domu a jediné, co jsem znal, byla práce. Celou dobu jsem myslel jen na to, že jsem otrok. Měl jsem za to, že nemám jak se odtamtud dostat pryč,“ dodává. Jedna z žen utekla poté, co otěhotněla a porodila podvyživené dítě, píše The Guardian.

Oba zločinci měli oběti naprosto ve své moci. Gomulská, jež v páru hrála roli „hodného policajta“, své podřízené běžně doprovázela do banky i na úřady, aby jim následně mohla zabavit veškeré dokumenty, přístupy k jejich účtům a platební karty. Tancoš je jako „zlý policajt“ slovně i fyzicky týral, aby se nevzpouzeli.

Vyděšení lidé tak prý měli strach opustit své obydlí i ve chvíli, kdy je tam otrokáři výjimečně nezamkli. To dělali vždy, když nebylo co na práci. Vzhledem k tomu, že si otroci museli vyměňovat doklady i identitu, aby se navzájem mohli střídat na svých směnách, nestávalo se to zřejmě příliš často.

Na hrůznou praxi se přišlo až poté, co se jedné z obětí podařilo utéct zpět na Slovensko a oznámit to tamním úřadům. Policie zjistila, že mezi lety 2010 a 2017 oba pachatelé vyvedli z účtů jejich skutečných vlastníků 300 tisíc liber (v dnešním přepočtu asi 8,6 milionu korun). Kromě toho „ušetřili“ necelý milion liber (přes 28 milonů korun) tím, že lidem neplatili za práci v automyčce.

Tolik by si totiž oběti celkem vydělaly, pokud by dostávaly minimální mzdu. Svým obětem Tancoš zabavoval i „dýška“, která jim dávali zákazníci. Peníze pak oba utráceli v kasinu, na hazardních portálech a v prodejnách ojetých aut.

Obviněni byli v roce 2019 a soudní proces začal letos v lednu. Po měsících přelíčení přišel rozsudek. Tancoš jako hlavní tvůrce plánu od soudu odešel s šestnácti lety vězení, Gomulská pak dostala devět let. Soudce navíc nařídil, že si oba musejí odsedět dvě třetiny trestu místo obvyklé poloviny, píše list The Independent.

Mezi prokázanými zločiny bylo obchodování s lidmi, nucená práce a spiknutí. Zatímco Tancoš se ke svým činům veřejně nevyjadřuje, jeho partnerka trvá na tom, že se Slováci v Británii měli lépe než doma.

„Navozovala jste dojem určitého vhledu a jisté sympatie, ale vaše zkušenosti vás neodradily od toho, abyste svého partnera podporovala v něčem, co bylo zločinné podnikání a vy jste to velmi dobře věděla. Měla jste na výběr, ale rozhodla jste se špatně,“ řekl soudce Tancošově družce.