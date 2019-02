Zabily dívku s astmatem. Výfuky přiměly Brity zakázat vozit děti do škol

Auta nesmí před školami parkovat a už vůbec ne se zapnutým motorem. Zákaz platí například před základní školou v obvodu Hackney na severovýchodě Londýna, v jihoanglickém městě Southampton a ve středoanglickém městě Solihull. Tam policie trestá provinilé řidiče pokutou 50 liber (přibližně 1500 Kč).

Zákaz se testuje v pilotních projektech, jejichž součástí jsou uzavírky silnic a iniciativy na podporu pěší docházky do škol. Někteří se inspirují i městem Denton na severozápadě Anglie, kde zapojili žákovské hlídky. Ty kontrolují okolí svých škol a konfrontují neukázněné rodiče, jimž lepí na auta improvizované pokutové lístky.

S nápadem hlídek přišel ředitel Russel Scottovy základní školy v Dentonu Steve Marsland. Ten si povšiml velkého nárůstu dětí s astmatem. Sám před rokem a půl začal používat inhalátor kvůli potížím s dýcháním znečištěného vzduchu.

Očekává se, že k pilotním projektům se postupně přidají tisíce dalších škol. Zastánci zákazu chtějí jeho celostátní zavedení. Do tábora odpůrců mamataxi patří kromě odborníků i mnozí rodiče. Pochyby ale mají ti z nich, kteří žijí v oblastech s žádnou či nedostatečnou veřejnou dopravou.



Zákaz podpořila například nadace British Lung Foundation, která bojuje proti plicním chorobám. „Toxický vzduch je spojen s astmatem a chronickými problémy s hrudníkem. Poškození plic v raném věku je nevratné. Proto jsou nezákonné míry znečištění v okolí škol velice znepokojivé,“ uvedl Alison Cook z nadace.

Smrt původně zdravé holčičky

V únoru 2013 zemřela na astmatický záchvat Ella Roberta, která chodila do školy v obvodu Lewisham na jihovýchodě Londýna. Její matka Rosamund Adoo-Kissi-Debrahová je přesvědčena, že záchvat zapříčinila nezákonně vysoká míra znečištění ovzduší v okolí školy.

„Británie má nejvyšší míru úmrtí na astma v Evropě,“ upozornila Adoo-Kissi-Debrahová. Podle ní je běžné, že rodiče před školami vykládají děti z aut, u nichž nevypnou motory. Úroveň znečištění tak může stoupnout až o 50 procent, dodala.

Ella byla původně zdravá a sportovně založená. Několik měsíců před sedmými narozeninami ale dostala hrudní infekci a diagnostikovali jí astma. Do své smrti byla 27krát převezena do nemocnice. Nejmenovaný odborník na dětské astma tvrdí, že v 26 případech došlo k hospitalizaci Elly v době, kdy výrazně stouplo znečistění.

Podle expertů jsou děti znečištěním obzvlášť ohrožené, protože se v nich toxiny drží delší dobu. Jedno ze čtyř aut, které jsou v dopravní špičce na silnici, veze dítě do školy nebo zpátky. Ukazují to čísla, o kterých informoval deník The Mirror.

Proti mamataxi vyrazili do boje i loni ve Vídni. Od září do listopadu tam testovali zákaz před základní školou ve Vereinsgasse ve čtvrti Leopoldstadt. V Česku chce nájezdy aut ke školám omezit nezisková organizace Pražské matky, která stojí za kampaní Pěšky do škol.