Malé Brity čeká méně počtů, více pokroku. Labouristé plánují reformu školství

Premium

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Jiří Sládek
  16:00
Britští školáci se mohou těšit na velkou změnu učebních osnov, největší reformu za posledních deset let. Labouristická ministryně školství Bridget Phillipsová přijala většinu doporučení, která jí sepsal dvanáctičlenný panel expertů pod vedením akademičky Becky Francisové, která se zaměřuje na nerovnosti ve vzdělávání. Změny by měly platit od roku 2028.

Studijní programy podle ministryně povedou k „větší rozmanitosti“. Budou „inkluzivnější“ a také budou „vhodně modernizovány a aktualizovány“.

Revize osnov zahrnuje v několika předmětech problematiku klimatických změn. Děti, vystavené přívalu zpráv z internetu či sociálních sítí, se prý také budou od útlého věku učit, jak se vypořádat se všudypřítomnými dezinformacemi a konspiračními teoriemi.

Ubude prostor pro poezii anglického romantismu, zůstane však místo pro hru Shakespeara, případně nějaký román z 19. století.

