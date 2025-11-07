Studijní programy podle ministryně povedou k „větší rozmanitosti“. Budou „inkluzivnější“ a také budou „vhodně modernizovány a aktualizovány“.
Revize osnov zahrnuje v několika předmětech problematiku klimatických změn. Děti, vystavené přívalu zpráv z internetu či sociálních sítí, se prý také budou od útlého věku učit, jak se vypořádat se všudypřítomnými dezinformacemi a konspiračními teoriemi.
Ubude prostor pro poezii anglického romantismu, zůstane však místo pro hru Shakespeara, případně nějaký román z 19. století.