Poprask v Británii. Učitel ukázal žákům karikatury Mohameda, musí se skrývat

Třaskavý incident se odehrál na základní škole ve městečku Batley v hrabství West Yorkshire.

Nejmenovaný pedagog ukázal žákům během hodiny náboženství karikatury proroka Mohameda, které otiskl měsíčník Charlie Hebdo. Údajně je předem varoval a karikatury měly sloužit jako názorná pomůcka v hodině věnované tématu rouhání.

Když děti doma vyprávěly, co ten den probíraly za učivo, zvedla se mezi některými rodiči vlna nevole. Před školou už několik dní demonstruje hlouček místních muslimů – v islámské tradici je totiž zobrazování Boha a proroků považováno za rouhání a urážku jejich víry.

Učitel se nyní údajně skrývá, škola je zavřená a přešla na distanční výuku. „Vše pečlivě prošetříme. Je zřejmé, že materiál použitý v hodině byl zcela nevhodný a měl potenciál výrazně se dotknout členů naší školní komunity. Upřímně a hluboce se omlouvám,“ uvedl ředitel školy Garry Kibble v emailu adresovaném rodičům.



Některým to ovšem nestačí. „Škole trvalo čtyři dny, než suspendovala jednoho jediného učitele, který byl do toho zapojen. Nelze tudíž přijmout tvrzení, že záležitost bere vážně,“ uvedl jeden z demonstrantů.

Britská média o kontroverzi obšírně informují. Není divu. Redakce Charlie Hebdo se kvůli karikaturám stala v roce 2015 cílem teroristického útoku, při kterém radikálové zavraždili dvanáct lidí. A před půl rokem mladý Čečenec v Paříži sťal učitele, který žákům ukazoval karikatury proroka v rámci přednášky o svobodě slova.



List The Times poznamenává, že jméno učitele z Batley se už objevilo na sociálních sítích. Zveřejnila ho lokální muslimská charita Purpose of Light, jejíž členové prý byli činem „hluboce zraněni“. „Je to sadistické. I v liberální demokracii existují hranice svobody slova. Nemůžeme ji zneužívat k urážení lidí,“ řekl její zakladatel Mohammad Sajad Hussain.

16. října 2020

Do kauzy se vložilo ministerstvo školství i ministr pro komunity. „Nemůžeme dopustit, aby se učitelé a zaměstnanci školy cítili zastrašováni. Zprávy o tom, že se onen učitel skrývá, jsou velice znepokojivé. Toto není cesta, kterou by se naše země měla ubírat,“ uvedl Robert Jenrick. Studentskou petici za návrat učitele do školy už podepsaly stovky lidí.



K umírněnosti vyzývají i někteří muslimští duchovní. „Lidé mají právo vyjádřit své znepokojení a bolest, ale protesty ne vždy dosáhnou toho, k čemu lze dojít konstruktivním dialogem... Nechceme živit plameny islamofobie a provokovat nenávist,“ uvedl čelný představitel muslimské komunity v nedalekém Leedsu Qari Asim.