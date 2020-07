Přežila atentát, pád letadla i covid-19. Nyní Britku čekají 100. narozeniny

Devětadevadesátiletá Joy Andrewová se koronavirem nakazila v pečovatelském domově Minster Grange v britském městě Yorku. „30. května mi domov zavolal, že je Joy na konci svého života. Nemluvila ani nejedla. Šla jsem své matce dát sbohem,“ řekla její dcera Michele Andrewová pro britský The York Press.

Nebylo to první sbohem, které kdy Joy její adoptivní dcera dala, když si doktoři mysleli, že je na smrtelné posteli. Michele si však byla jistá, že toto bude již poslední. Ale zdravotní stav Joy se začal zázračně zlepšovat.

Seniorka, bývalá seržantka Ženských pomocných leteckých sil, která během 2. světové války sloužila jako operátorka bombardovacího velitelství, ukázala, jak se bojuje proti viru.



Z těžkého stavu se díky vlastnímu znovunalezenému elánu i obětavé práci personálu domova vzpamatovala a podle dcery se těší na své 100. narozeniny, které oslaví 22. listopadu. Radosti z vybojované bitvy si seniorka však bohužel sama příliš neužije, ve svém vysokém věku trpí demencí. Oslavy jejího uzdravení se zúčastnilo na dvacet členů její rodiny.

Pokusil se ji zabít její řidič, vyklubal se z něj nacista

Joy Andrewová, která se narodila v severním Londýně v roce 1920, ale má židovsko-německé kořeny, už několikrát v životě předvedla, jak má tuhý kořínek. Po válce se Joy připojila v okupovaném Německu k britské armádě v Porýní. Byla umístěna do Düsseldorfu a ubytována u staršího páru, s nímž se brzy spřátelila. Jejich dcera však byla nacistka.



Po dobu její služby v Německu byl Joy přidělen řidič, který ji zavezl, kam chtěla. V poválečném Německu navštívila zbytky budovy Říšského sněmu nebo přihlížela norimberským procesům. Při jedné z vyjížděk ovšem řidič úmyslně naboural při pokusu Joy zavraždit. Později se ukázalo, že i on byl nacista. Joy si dodnes nese na nehodu živou vzpomínku v podobě jizvy na obličeji.



Po návratu z Německa začala Joy pracovat u British Airways jako jedna z prvních hostesek, i tady ale málem přišla o život. Při přeletu nad Afrikou se pilot odchýlil z kurzu, letadlu došlo palivo a stroj se zřítil nad libyjskou pouští. Jako zázrakem se podařilo přežít celé posádce vyjma jednoho cestujícího, když je od jisté smrti v poušti zachránili beduíni, kteří zrovna kočovali nedaleko místa nehody.

Joy Andrewová s manželem Davidem Andrewem v 50. letech

Porazila i rakovinu a přežila svého muže

Po roce 1950 se Joy vdala za Davida Andrewa, velitele letky z Královského britského letectva, a v roce 1963 pár adoptoval dceru Michele. Když už to vypadalo, že ty největší útrapy už má tato statečná žena za sebou, lékaři ji diagnostikovali rakovinu prsou. I tuto nemoc se jí ovšem podařilo v roce 1970 překonat.

To její manžel David boj s rakovinou nezvládl a v roce 2013 zemřel. Po odchodu manžela se začala u Joy projevovat postupující demence a přestěhovala se do ošetřovatelského domu.

Ve stejném věku se v Británii podařilo porazit koronavirus také 99leté Ritě Reynoldsové. Žena z Bramhallu nedaleko Manchesteru žije stejně jako Andrewová v pečovatelském domě. Její vnuk Henry Phillips v The Guardianu žertoval, že koronavirus porazila marmeládou. „Nevím, jak to zvládla. Nemyslím si, že by kdy jedla zeleninu nebo ovoce. Žije na marmeládových sendvičích a sušenkách. Ale nekouří ani nepije,“ zdůraznil vnuk.