Britské jaderné zařízení se skladem plutonia napadali hackeři, vedení to tajilo

O útocích s odkazem na zdroje z britských tajných služeb a dozorčího úřadu pro jadernou energetiku ONR informoval deník The Guardian.

Sellafield leží na západním pobřeží Anglie, zhruba 110 kilometrů severně od Liverpoolu. V minulosti se zde vyráběla jaderná energie, dodnes se zde zpracovává použité palivo, jaderný odpad a sídlí zde také britský jaderný výzkum. Podle listu The Guardian je zde také největší sklad plutonia. Vláda areál prezentuje jako symbol ekologického přerodu.

Britské úřady podle deníku The Guardian nevědí, kdy přesně byl systém v Sellafieldu poprvé napaden. Podle zdrojů experti v roce 2015 objevili takzvaný spící malware, který je ukrytý v systému a může být použit pro špionáž, sběr dat nebo útok na systém. Není také zřejmé, zda se ho již podařilo zcela odstranit. Zdroje naznačují, že zahraniční hackeři se mohli dostat i k nejtajnějším informacím v Sellafieldu.

Vyhodnocení dopadů útoků je o to složitější, že zaměstnanci v Sellafieldu několik let o útoku neinformovali příslušné úřady. Úřad pro jadernou regulaci napadení systémů nepotvrdil, ale uvedl, že v Sellafieldu nejsou dodržovány kybernetické standardy. „Některé konkrétní záležitosti jsou předmětem probíhajícího vyšetřování a nemůžeme se v tuto chvíli blíže vyjadřovat,“ uvedl mluvčí ONR. Podle listu The Guardian chce ONR stíhat i konkrétní osoby, které viní ze zatajování hackerských útoků.

Vedení Sellafieldu se k celé kauze nevyjádřilo. Na rozsah bezpečnostního problému se přišlo až ve chvíli, kdy zaměstnanci externího partnera zjistili, že se mohou dostat na servery Sellafieldu, a upozornili na to ONR, píše The Guardian. Problematická je z pohledu bezpečnosti také možnost pro externisty připojovat vlastní paměťová zařízení k počítačům v jaderném areálu.