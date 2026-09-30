Připravte si zásoby, vyzývá Británie. Země se chystá na El Niño a krizové situace

El Niño dosáhl letos rekordní intenzity a jeho vliv se projeví ve velké části světa už v následujících měsících. Počasí v Evropě ovlivní zejména na podzim a v zimě. Británie se začíná připravovat na možné krizové scénáře.
El Niño může způsobit teplý podzim s vysokými srážkami. Na přelomu podzimu a zimy lze hlavně v severozápadní Evropě čekat množství bouří a celkově větrnější a deštivější počasí, než je v tuto dobu obvyklé. V Británii mají strach zejména z povodní.
Odhadnout vliv El Niña v zimě je ještě složitější, pro severozápad Evropy platí zejména hrozba zpočátku mírné zimy a následných extrémně chladných epizod.
El Niño
Nastupující supersilné El Niño dle Světové meteorologické organizace (WMO) potrvá nejméně do února 2027. Jeho následky pak ještě déle. Podle britského deníku The Guardian má jev potenciál být nejsilnějším za posledních nejméně tisíc let. Teplo, které uvolní do atmosféry, může vést k nejteplejšímu roku v historii, doplňuje anglický list.
Britský ministr pro bezpečnost Dan Jarvis uvedl, že se dá očekávat „řada problémů“. Vláda proto začala chystat kampaň, která lidem řekne, co mít doma a co vědět, kdyby přišel krizový stav. Mezi požadované vybavení patří například svítilna na baterie nebo s ručním dobíjením, zásoba balené vody nebo konzervované potraviny s dlouhou trvanlivostí, které nevyžadují uvaření nebo ohřev.
„Nejde nutně o to mít strach. Jde jen o několik opravdu jednoduchých kroků, které lidem pomohou připravit se pro případ, že by jejich běžný život nějaká mimořádná událost narušila,“ řekl deníku Mirror Mark Warden, který vede fórum pro krizovou připravenost v Leicesteru.
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El Niño potrvá až do února 2027 a přinese nové teplotní rekordy, varuje WMO
Jak El Niño ovlivní počasí v Česku?
Pro Česko mimořádně silné El Niño nepředstavuje jednoduchou předpověď teplé nebo naopak mrazivé zimy. Meteoroložka Dagmar Honsová upozorňuje, že Evropa je od centrálního Pacifiku příliš vzdálená a zdejší počasí mnohem víc ovlivňuje Atlantik, tryskové proudění a severoatlantická oscilace. Zároveň připouští, že v zimě může El Niño narušovat polární vír, a tím zvýšit pravděpodobnost vpádů studeného vzduchu do střední Evropy.
Podle meteorologa Michala Žáka naznačují sezonní modely častější tlakové níže nad Atlantikem, které mohou do střední Evropy přivádět teplejší a vlhčí vzduch od západu a jihozápadu. Výsledkem tak může být spíš velmi proměnlivá zima s teplejšími epizodami i výraznými ochlazeními než jednoznačně rekordní teplo nebo zima.
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Příručka 72 hodin nastavila zrcadlo připravenosti Čechů na krizi. Co dál?
Jak se v Česku připravit na krizi?
Instrukce, které hodlají britské úřady poskytnout tamním obyvatelům, se v mnohém podobají projektu 72 hodin, který připravilo ministerstvo vnitra za bývalého ministra Víta Rakušana ve spolupráci s hasiči.
Lidem radí, jak se připravit na to, aby v krizové situaci zvládli 72 hodin, než bude obnovena infrastruktura nebo než se jim dostane pomoci. Návod pokrývá situace dlouhodobějšího výpadku proudu, povodní, vichřice či jiných extrémních jevů počasí, následků rozsáhlejšího požáru či přerušení dodávek vody, plynu či tepla.
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Voda, jídlo i rádio na baterky. Víte, jak dlouho by vaše domácnost vydržela bez dodávek energie?
Některé body 72 hodin jsou prakticky totožné s těmi, které hodlá zavést Británie. Jsou uvedeny v následující tabulce:
|Co mít / zajistit
|Konkrétní doporučení
|Pitná voda
|Mít doma zásobu vody na několik dní; počítat i s vařením, hygienou, dětmi či domácími zvířaty.
|Trvanlivé potraviny
|Zásoba jídla, ideálně takového, které lze sníst bez vaření nebo složité přípravy.
|Svítilna
|Bateriová nebo jinak nezávislá na elektrické síti.
|Rádio
|Rádio na baterie či jiný způsob příjmu informací při výpadku proudu a internetu.
|Náhradní baterie
|Do svítilny, rádia a případně dalších důležitých zařízení.
|Powerbanka
|Pro nabití mobilního telefonu při výpadku elektřiny.
|Lékárnička
|Základní prostředky první pomoci.
|Pravidelně užívané léky
|Mít dostatečnou zásobu léků, které členové domácnosti potřebují.
|Hygienické potřeby
|Dezinfekce, vlhčené ubrousky a další prostředky pro situaci, kdy neteče voda.
|Potřeby pro děti
|Pleny, kojenecká výživa a další věci podle potřeb dítěte.
|Potřeby pro domácí zvířata
|Krmivo a dostatek vody.
|Důležité dokumenty a kontakty
|Mít je snadno dostupné, ideálně i v podobě použitelné bez elektřiny či internetu.
|Rodinný krizový plán
|Vědět, jak se zachovat, kam odejít nebo kde se sejít, pokud rodina nebude pohromadě.
|Pomoc sousedům a zranitelným lidem
|Počítat s tím, že při krizi může být důležitá vzájemná pomoc v okolí.