Rusko hlasování o brexitu neovlivnilo, říká britská vláda. Důkazy nehledala

20:30 , aktualizováno 20:30

Výbor britského parlamentu nedošel k závěru, zda Rusko zasahovalo do hlasování o brexitu, protože nedostal od britské vlády ani od rozvědky dostatečné zhodnocení možného ruského vměšování. Podle britské vlády zpětné hodnocení průběhu by bylo velmi obtížné, ne-li nemožné, ale ani se o něj nepokusila. Kreml znovu odmítl, že by zasahoval do volebního procesu v jakékoli jiné zemi světa.