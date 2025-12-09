Rusko může ovládnout Atlantik, varuje šéf britského námořnictva

„Výhoda, kterou jsme od konce studené války a druhé světové války měli v Atlantiku, je ohrožena. Držíme se, ale ne o moc,“ řekl Jenkins na Mezinárodní konferenci o námořní moci.
Podle generála musí Británie zintenzivnit své úsilí, aby se dokázala Rusku postavit. „Není prostor pro sebeuspokojení. Naši potenciální soupeři investují miliardy,“ varoval.
„Navzdory nákladům, které mu přináší válka na Ukrajině, Rusko pokračuje v investicích do své ponorkové flotily v hodnotě stovek miliard dolarů,“ dodal první námořní lord. „Jsme pod tlakem a rozhodně musíme bojovat, abychom si před Ruskem udrželi náskok.“
Jenkins uvedl, že za poslední dva roky došlo k třicetiprocentnímu nárůstu ruských vpádů do severního Atlantiku. Jedním z nejvýraznějších případů bylo spatření ruské špionážní lodi Jantar u pobřeží Skotska. Posádka dokonce proti pilotům britského Královského letectva (RAF) použila lasery. Britský ministr obrany John Healey zdůraznil, že cokoliv ohrožuje britské vojáky, je nebezpečné.
Ruská loď u Skotska ohrožuje piloty laserem. Zasáhneme, varují Britové Putina
„Nejvíc mě znepokojuje to, co se děje pod vlnami,“ řekl k incidentu Jenkins. Britská vojenská rozvědka se domnívá, že Rusko v současné době modernizuje svou flotilu, aby mohlo útočit na kriticky důležité podmořské kabely a plynová potrubí. Jantar je právě plavidlo navržené ke sbírání informací a mapování podvodních kabelů.
Britské námořnictvo sužují problémy
Podle stanice Sky News Jenkins minulý měsíc absolvoval obtížné setkání s dalšími vojenskými představiteli. Armádní činitelé mají obavy, že sliby vlády o posílení britských ozbrojených složek se nesetkávají s realitou. Mají pocit, že obranný rozpočet neroste dostatečně rychle, uvádí Sky News.
Námořnictvo má momentálně v přístavech více lodí a ponorek, které nejsou schopny provozu, než na moři nebo alespoň připravených k vyplutí. Trpí také nedostatkem námořníků, zvláště pak těch obsluhujících ponorky.
Strach z Ruska prospívá i britským loděnicím. Těší se z nových zakázek
Problémy má pomoci vyřešit program Atlantic Bastion, jenž má vytvořit „hybridní“ flotilu konvenčních lodí s podmořskými drony určenými k lovení nepřátelských ponorek. Šestadvacet firem z Velké Británie a Evropy předložilo návrhy na vývoj technologie protiponorkových senzorů.
„Rusko zatím zůstává ve velké části britských vod bez konkurence a tato strategie se snaží dohnat zpoždění dlouho po tom, co k tomu došlo,“ okomentoval program profesor Peter Roberts, specialista na současné konflikty z Royal United Services Institute. Podle něj Británie „zanedbala“ svou poválečnou odpovědnost být strážcem západního Atlantiku.
Válčící Rusko znovu zvyšuje roli Islandu. Ostrov bude benzínka pro operace NATO
„Královské námořnictvo nemá lodě, které by tuto úlohu mohly plnit soudržně a důvěryhodně, a snaží se ji řešit pomocí dronů, protože jsou levnější a mohou pokrýt geografické oblasti, za které je královské námořnictvo odpovědné, namísto nových lodí,“ dodal Roberts.