V březnu roku 1982 v Londýně zavládl poplach. Margaret Thatcherová se právě dozvěděla, že Argentina se chystá obsadit Falklandské ostrovy a pokud Británie bude chtít souostroví ležící na opačném konci Atlantiku udržet, bude to možné pouze s masivním nasazením námořnictva.
Předvolala si proto jeho velitele a zeptala se ho, za jak dlouho se Royal Navy může připravit k vyplutí. „Do 48 hodin,“ odpověděl jí admirál Henry Leach a v rozporu s vojenskými zvyky jí výslovně doporučil, aby s válkou ani minutu neváhala.
„Ano. Musíme jít do toho. Protože pokud to neuděláme, pokud se s tím budeme párat a nedosáhneme naprostého úspěchu, budeme za pár měsíců žít v naprosto jiné zemi. Britské slovo už ve světě nebude nic znamenat,“ doporučil zkušený mořský vlk britské premiérce.
Britové mají na Kypru dvě letecké základny, ale nebyli tam schopní vyslat žádné námořní síly. Místo nich je tam poslali Francouzi. Ukazuje se, že francouzské námořnictvo je dnes schopnější než to britské.