Je to vina Francie. Jsme tu namačkaní na místě, říká český kamioňák v Kentu

Čikota se na letiště Manston v Kentu dostal v úterý o půlnoci, ve středu odpoledne ale stále čekal, zda se vůbec začne testovat. „Spousta šoférů tady je nervózních, zejména ti z Polska. Začali útočit na místní, co to tady mají na starosti, i když jsem přesvědčen o tom, že ti lidi za to nemohou, “ popisuje napjatou situaci. Frustrovaní řidiči vytvořili blokádu a křičí i na ty, co projíždějí.

Anglická média píší o chaosu na letišti Manston. Řidiči se pokouší z uzavřeného prostoru dostat, dochází tak k potyčkám s policií. Ke střetům dochází též v přístavu Dover, kde řidiči utvořili blokádu. Policie jednoho muže zatkla za bránění průjezdu na silnici.

Na sociálních sítích se šířila zpráva, že frustrovaná řidiči rozbili pobočku McDonaldu v Minsteru. Manažer restaurace ale tvrdí, že k žádným potížím nedošlo. „Dostali od nás jídlo a použili toalety. Neměli jsme s nimi vůbec žádný problém,“ řekl serveru The Kent online.

Na samotném letišti ale řidiči trpí hlady. „Dneska mi dojde jídlo a pití. A tady je pusto,“ říká Čikota. Netuší, kdy začne testování. Ani, kdy se z letiště dostane. Na české ambasádě mu řekli, že na místě může zůstat i několik dní.



„Do současné doby nevím absolutně nic,“ uvádí. „Jediný, co jsem se dozvěděl ještě z Čech, že testy se sem nemohou dostat, protože je zablokovaná dálnice. Ale co je na tom pravdy, to nevím.“

Ošklivé počasí drží řidiče uvnitř vozidel. Když je ale lépe, tak se někteří pospolu shlukují. „Že by tady byly nějaké dezinfekce a že byste museli dodržovat dostup, to tady vůbec není,“ poukazuje Čikota.

Podle něj francouzská omezení nedávají logiku, protože tím se pouze docílí toho, že tisíce řidičů z celé Evropy budou na jednom místě, čímž se pouze zvýší riziko nákazy.

Rychlá izolace ostrovů

Francie náhle uzavřela o půlnoci z neděle na pondělí hranici kvůli obavám z nové vysoce nakažlivé mutace koronaviru, která se objevila v Anglii. V úterý řidičům povolila vstup, ale pouze za podmínky, že budou mít negativní test na koronavirus.

Britská vláda uvedla, že začne s masivním testováním řidičů, aby uvolnila dlouhé kolony vozidel v Kentu. Kdo bude mít pozitivní test, musí jít do hotelu se izolovat.

Podle Čikoty se spousta řidičů domnívá, že francouzské rozhodnutí je až druhotně motivováno strachem z koronaviru. „Tady to lidi berou jako politický akt, který nemá s koronavirem nic společného. EU se snaží znepříjemnit Angličanům, že vystoupili (z bloku)“.

Británie opustila evropský blok v lednu a přechodné období, kdy se stále řídí stejnými pravidly jako v době svého členství, skončí poslední den letošního roku. Obě strany se nedokážou shodnout na obchodní dohodě.

Mohou za to Francouzi

Čikota sám považuje francouzské kroky za velkou „sviňárnu“. „Když mám možnost mít volno přes vánoční svátky, tak to strávím tím, že budu sedět na letišti v Anglii,“ říká rozhořčeně s tím, že Francouzům jsou „ukradeni tisíce lidí“. Doufá, že se domů dostane aspoň na Silvestra.

Angličanům by nic nevytkl, podle něj dělají, co mohou. „Angličané by byli nejradši, kdyby nás dali na trajekt a poslali do Evropy. Ušetřilo by jim to spoustu starostí.“

Kritika Francie zní i z Anglie. „Je vítanou zprávou, že Francouzi znovu otevřeli hranice. Ale neměli je vůbec zavírat. Akce Francie způsobily zbytečné a nepřijatelné úrovně rozsáhlého narušení Doveru a okolí,“ uvedla poslankyně za Dover Natalie Elphickeová. „Místní obyvatelé jsou oprávněně velmi naštvaní.“