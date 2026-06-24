„Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest,“ přednášel tajemný krasavec do mikrofonu, aby se ujistil, že přístroje fungují. Jeho počítání bylo „mnohem zajímavější než jakákoliv část Starmerova dědictví,“ rýpl si portál The Times.
V turbulentní britské politice se takzvaný „Hot Podium Guy“ zdá být jedinou jistotou. Poprvé zaujal obyvatele ostrovního království v roce 2019, když připravoval řečnický pultík pro tehdejší premiérku Theresu Mayovou, která u něj oznámila svůj konec ve funkci.
Ve svém černém tričku byl přítomen i odchodu Borise Johnsona a Liz Trussové. V případě Rishiho Sunaka se účastnil jeho prvního projevu před sídlem premiérů v Downing Street. Když však Sunak oznámil svůj odchod, žhavý pódiový chlapík nebyl nikde k nalezení, což internet vyděsilo.
|
Dovede na Západě někdo vládnout? Po Starmerovi je na řadě Merz, věří Rusko
Jeho opětovný příchod na scénu však donutil Brity si oddechnout, že i přes veškerý chaos na jejich politické scéně je svět přece jenom v pořádku.
„Když národ včera unaveně zapínal obrazovky, aby sledoval rezignační projev Keira Starmera, někteří zklamaní, jiní nadšení, byli jsme všichni alespoň sjednocení ve vzrušení, že znovu vidíme našeho oblíbeného politického hrdinu,“ píší The Times, podle nichž to ukazuje, že nejsme „žádný přelétavý národ, když dojde na toho správného člověka“.
Uživatelé internetu neskrývají k muži, který se zdá být pevnou kotvou v rozbouřené době, své sympatie. „Nejstabilnější postavou britské politiky od brexitu je muž, který na scénu přiváží řečnický pultík pro rezignace,“ poznamenal jeden uživatel sociálních sítí. „Je jediným v Downing Street, komu stále roste podpora,“ vtipkoval další. A další by jej chtěli vidět rovnou jako premiéra.
|
ANALÝZA: Británie musí zpět do EU. Jinak může být premiér klidně prasátko Peppa
A kdo je oním tajemným hrdinou? Dvaačtyřicetiletý Tobias Gough z Kentu je zvukový technik. Již v roce 2019 se nad svou slávou podivoval. „Bylo to skvělé osvětlení, že jsem díky němu vypadal tak dobře; slunce muselo být ve správném úhlu. Do modelingu se ale ještě úplně nechystám.“
Fanynky (a fanoušci) si každopádně musí nechat zajít chuť. Gough je šťastně ženatý.
Zvukový technik může být každopádně hrdý, že má podobnou životnost jako kocour Larry, který žije v Downing Street od roku 2011. A že se stal součástí jedné tradice související s britskými premiéry. Jinou je hrozná fotka z jejich auta předtím, než premiéři oznámí svůj odchod.