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Brexit poškodil britskou ekonomiku a vzal nám kontrolu nad migrací, řekl Burnham

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  9:14
Andy Burnham (26. října 2026)

Andy Burnham (26. října 2026) | foto: AP

V Londýně se konala demonstrace za návrat Británie do EU. (20. června 2026)
Migranti se přes Lamanšský průliv snaží dostat do Británie. (30. října 2024)
Andy Burnham (9. října 2026)
V Londýně se konala demonstrace za návrat Británie do EU. (20. června 2026)
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Premiér Velké Británie Andy Burnham se domnívá, že odchod země z Evropské unie poškodil britskou ekonomiku i schopnost kontrolovat migraci. Současnou dohodu s EU nepožaduje za dostatečnou. V rozhovoru na britské stanici ITV také uvedl, že se brexit nevyvíjel tak, jak jeho zastánci slibovali.

Burnham zároveň zdůraznil, že vláda v tomto volebním období neplánuje návrat Británie do Unie ani zásadní změny dosavadního uspořádání.

Podle Burnhama Británie nakonec zvolila tvrdší podobu brexitu, než jakou zastánci odchodu představovali během referendové kampaně v roce 2016. Země tím podle něj oslabila ekonomiku a nezískala ani účinnější kontrolu migrace.

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Premiér poukázal zejména na rostoucí počet migrantů, kteří se do země dostávají na malých člunech přes Lamanšský průliv. Británie podle něj nyní nemůže vracet lidi do Evropy stejným způsobem jako dříve.

Burnham uvedl, že je otevřený věcné debatě o budoucích vztazích s EU, která by mohla zahrnovat i návrat k volnému pohybu osob. Ten byl jedním z hlavních sporných bodů referenda o brexitu. Premiér ale zdůraznil, že nechce předbíhat vůli veřejnosti ani prosazovat návrat do Unie v současném volebním období. Případné změny podle něj musejí mít mandát od voličů ve všeobecných volbách, které se mají konat nejpozději v roce 2029.

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„Řekl jsem – a budu upřímný – že bych se toho za svého života rád dočkal, ale nebudu předbíhat veřejnost. Nebudu zde nikomu vnucovat své vlastní názory. Je třeba zajistit, aby britská veřejnost byla tím, kdo o věcech rozhoduje,“ uvedl v programu Good Morning Britain na stanici ITV.

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Británie by podle Burnhama měla obnovit spolupráci s EU v otázkách migrace. Na summitu EU–Británie, který se uskuteční 20. listopadu v Bruselu, chce usilovat o praktické dohody, jež by pomohly mimo jiné britským výrobcům potravin, kteří podle něj brexitem výrazně utrpěli.

Burnhamovy výroky vyvolaly kritiku konzervativců i strany Reform UK. Předsedkyně konzervativců Kemi Badenochová prohlásila, že premiér svůj návrh dostatečně nepromyslel, a připomněla, že řada voličů podpořila brexit právě kvůli odporu k volnému pohybu osob.

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Představitel Reform UK Robert Jenrick označil úvahy o návratu k volnému pohybu za „šílené“ a tvrdil, že dřívější masová migrace poškodila britské pracující. Liberální demokraté naopak podporují užší vztahy s EU, včetně návratu na jednotný trh a do celní unie, a chtějí také zapojení Británie do obranné spolupráce bloku.

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