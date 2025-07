Zhruba od roku 1999 až do roku 2015 byly stovky zaměstnanců poštovního úřadu mylně usvědčeny z krádeže, podvodu a podvodného účetnictví na základě důkazů z vadného informačního systému. Někteří putovali do vězení nebo byli nuceni vyhlásit bankrot. Ostatní přišli o střechu nad hlavou, trpěli zdravotními problémy či rozpadem vztahů a sociálním vyloučením.

Soudce ve výslužbě Wyn Williams, který předsedá veřejnému vyšetřování skandálu, v dnes zveřejněné zprávě uvedl, že podle rodin 13 lidí spáchalo sebevraždu v důsledku chybného účetního systému pošty, který „vykazoval iluzorní schodek na účtech poboček“.

O problémech na poště, kterou vlastní stát, ale funguje jako soukromý podnik, se údajně vědělo několik let. Plný rozsah nespravedlnosti ale nebyl znám až do loňska, kdy televizní dokument dostal aféru do titulků médií a odstartoval podporu obětem omylu.

Viníkem byl software Horizon vyrobený japonskou firmou Fujitsu, který pošta zavedla před 25 lety, aby automatizovala evidenci tržeb. Když software vykazoval falešné účetní schodky, obvinila pošta vedoucí poboček z nepoctivosti a přikázala jim peníze vrátit.

Celkově bylo na základě důkazů pocházejících z nesprávných údajů stíháno či odsouzeno kolem tisíce lidí. Vláda poté předložila zákon, který má verdikty zvrátit a oběti nespravedlnosti odškodnit.

Williams uvedl, že někteří vedoucí pracovníci pošty věděli nebo měli vědět, že systém je chybný. Pošta se však držela myšlenky, že jeho údaje jsou vždy přesné, řekl.

Jo Hamiltonová, bývalá manažerka pošty a šéfka kampaně na pomoc obětem řekla, že zpráva „ukazuje plný rozsah hrůzy, do které nás uvrhli“.

Šéf pošty Nigel Railton v prohlášení slíbil, že zajistí odškodnění všech obětí. „Poštovní úřad nenaslouchal pošťákům a jako organizace jsme je zklamali. Oni a jejich rodiny roky trpěli,“ přiznal. „Trvalo příliš dlouho, než očistili svá jména či se dočkali odškodnění,“ dodal.

Jde o první zprávu z vyšetřování, které zahájila britská vláda. Později se očekává další, která se již bude zabývat tím, kdo tragédii zavinil.