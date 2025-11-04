Škrcení v pornografii je návodné, zakážeme to, rozhodla britská vláda

17:36
  17:36
Velká Británie zakáže online pornografii zobrazující škrcení. Držení a zveřejňování podobných materiálů se stane trestným činem podle dodatku k návrhu zákona o kriminalitě a policii, který nyní projednává parlament. Krok následuje po nezávislém posudku, podle kterého pornografie přispěla k tomu, že se škrcení stalo sexuální normou, a to zejména u mladých lidí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Andrew Brookes / ImageSource / ProfimediaProfimedia.cz

Podle nového zákazu prosazovaného vládou budou mít pornografické webové stránky a platformy zákonnou povinnost zajistit, že uživatelé ve Velké Británii podobný obsah neuvidí.

Pokud nepřijmou opatření k odstranění tohoto obsahu, bude jim hrozit pokuta až 18 milionů liber (498,6 milionu korun) od britského úřadu pro regulaci mediálního trhu Ofcom.

Velký průzkum o sexualitě Čechů: pětina mladých viděla porno dřív než ve 12 letech

Nezávislý posudek vydaný v únoru, který zákaz pornografie zobrazující škrcení doporučuje, na žádost někdejšího premiéra Rishiho Sunaka vypracovala konzervativní členka Sněmovny lordů baronka Gabby Bertinová.

Výzkum ukazuje, že škrcení nikdy není bezpečnou praktikou, a to navzdory rozšířenému přesvědčení, že může být prováděno bezpečně, píše deník The Guardian.

Škrcení způsobuje změny v mozku

I když škrcení často nezanechá viditelná zranění, nedostatek přísunu kyslíku, byť jen na malou chvíli, způsobuje změny v křehkých strukturách mozku. Řada studií ukazuje mozkové změny u žen, které byly během sexu opakovaně škrceny, a to včetně známek poškození mozku a narušení mozkových hemisfér, které je spojeno s depresí a úzkostí.

To už je příliš. Francie zvažuje zákaz Sheinu kvůli erotickým pannám s podobou dětí

„Tato vláda nebude nečinně přihlížet, zatímco jsou ženy na internetu zneužívány a stávají se oběťmi násilné pornografie, která normalizuje ubližování. Vysíláme silné poselství, že nebezpečné a sexistické chování nebude tolerováno,“ uvedla ministryně pro oběti a boj proti násilí na ženách a dívkách Alex Daviesová-Jonesová.

Krok vlády rovněž následuje po posudku vypracovaném na žádost vlády z roku 2020, který poukázal na „podstatné důkazy o souvislosti mezi sledováním pornografie a škodlivými sexuálními postoji a chováním vůči ženám“.

Škrcení a dušení se ve Velké Británii stalo trestným činem v rámci zákona o domácím násilí z roku 2021 v reakci na znepokojení z toho, že pachatelé často unikají trestu, protože škrcení mnohdy nezanechává fyzické stopy.

