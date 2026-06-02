Nemůžu dýchat, říkal umírající. Policie ho spoutala, útočníkovi věřila řeči o rasismu

  16:36
Nově zveřejněné záběry z policejních kamer ukazují poslední minuty života studenta Henryho Nowaka, kterého loni v britském Southamptonu ubodal Vickrum Digwa. Útočník policistům tvrdil, že se stal terčem rasově motivovaného útoku. Mladík mezitím říkal, že nemůže dýchat a že utržil několik bodných ran. Strážníci mu ale nevěřili.

Policie zveřejnila záznamy se souhlasem Nowakovy rodiny. Zachycují události bezprostředně po útoku z 3. prosince loňského roku. Když se zasahující strážníci Nowaka zeptali, co se stalo, odpověděl, že ho někdo pobodal. Jeden z nich mu však odvětil: „Nemyslím si, kamaráde.“

Na videu je vidět, že pozornost policistů se soustředila na třiadvacetiletého Digwu. Ten tvrdil, že se stal terčem rasově motivovaného útoku, a ukazoval drobná zranění. Nowak mezitím ležel na zemi a říkal, že nemůže dýchat. Policisté mu přesto nasadili pouta.

Policie spoutala pobodaného studenta, krátce poté zemřel
Osmnáctiletý student henry Nowak, který zemřel po útoku nožem.
Vrah Vickrum Digwa na policejním snímku
Otec zavražděného Henryho Nowaka Mark hovoří s novináři před soudem v Southamptonu po vynesení rozsudku nad Vickrumem Digwou. (1. června 2026)
6 fotografií

„Henry policistům devětkrát řekl, že nemůže dýchat. Čtyřikrát jim řekl, že ho pobodali. Policisté ho táhli po štěrku, zkroutili mu ruce za záda a nasadili mu pouta,“ popsal Nowakův otec Mark stanici BBC.

Soud v pondělí uznal Digwu vinným z vraždy. Nowak utrpěl několik bodných ran do nohou a smrtelné poranění srdce. Útočník použil 21 centimetrů dlouhý nůž, který podle svých slov nosil kvůli své sikhské víře. Dostal doživotí, o podmínečné propuštění může požádat nejdřív za 21 let.

Nowak před útokem trávil večer se svými spoluhráči z místního fotbalového týmu. Cestou domů se na ulici dostal do slovní potyčky s Digwou, kterého si začal natáčet na mobil. Na jednom z videí je útočník krátce před útokem slyšet, jak o sobě říká: „Jsem zlý chlap.“

Digwa u soudu tvrdil, že Nowak byl opilý, rasisticky ho urážel, strhl mu turban a tahal ho za vlasy. Teprve potom prý vytáhl nůž v sebeobraně. Prokuratura však tuto verzi odmítla. Soudce při vynesení rozsudku podle stanice SKY News označil Digwova tvrzení o rasistických urážkách a sebeobraně za nepravdivá. Porota dospěla k závěru, že obvinění z rasismu si vymyslel, aby svůj čin ospravedlnil.

Nelidský, kritizuje postup policie rodina

Nowakovi blízcí označili postup policistů za „nelidský a ponižující“. Podle nich nerozpoznali, jak vážně je mladík zraněný. Policie se rodině omluvila. Její vedení zároveň upozornilo, že podle závěrů soudního znalce byla vnitřní zranění natolik rozsáhlá, že Henryho už nebylo možné zachránit.

Postup zasahujících policistů dál prověřuje Nezávislý úřad pro dohled nad policií. Vyšetřovatelé analyzují záznamy z kamer i další důkazy.

Útok nožem v britském vlaku: jednoho z podezřelých policie propustila

Případ vyvolal v Británii ostrou politickou debatu. Premiér Keir Starmer ho označil za „otřesný a šokující“ a vyzval k razantnějšímu postupu proti násilným trestným činům páchaným noži.

Lídr opoziční strany Reform UK Nigel Farage naopak prohlásil, že zacházení s Nowakem odráží „dvourychlostní kulturu, v níž mají práva a výsady bělochů menší hodnotu než práva a výsady etnických menšin“.

Šéfka konzervativců Kemi Badenochová jeho slova odmítla a zdůraznila, že policie musí přistupovat ke všem lidem stejně bez ohledu na jejich původ. Kritiku policie přidal také šéf Liberálních demokratů Ed Davey.

