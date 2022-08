Školačka se musela svléknout do naha. Běžná praxe britské policie, ukázalo se

Případ osobní tělesné prohlídky britskou policií, při které se patnáctiletá černošská školačka musela svléknout do naha, vyvolal zájem anglické komisařky pro ochranu dětí Rachel de Souzaové. Ta si vyžádala údaje od policie a zjistila, že strážci zákona za dva roky podrobili takové prohlídce 650 dětí od deseti do 17 let.