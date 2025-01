Britská policie našla 52 let pohřešovanou ženu, pomohla stará fotografie

Foxová zmizela, když jí bylo šestnáct let. Policie tehdy uvedla, že žila u rodičů a mohla mít vztah se starším mužem. Její rodiče podle deníku The Guardian dlouho doufali, že se jejich dcera z oblasti prostě odstěhovala a nikomu to neřekla. Desítky let se ale nenašla žádná stopa

Náhlý obrat nastal v minulém týdnu poté, co policie zveřejnila na sociálních sítích novou prosbu o pomoc s pátráním po Foxové. Doplnila ji ženinou fotografií z doby, kdy zmizela.

Během několika hodin se na policii obrátili lidé, kteří Foxovou na snímku poznali. „Byli jsme naprosto nadšení, že se žena po více než pěti desetiletích našla. Prohledali jsme všechny důkazy, které jsme mohli najít, a podařilo se nám objevit jedinou Sheilinu fotografii z doby jejího zmizení,“ řekla vyšetřovatelka Jenna Shawová z oddělení odložených případů.

Dnes osmašedesátiletou Foxovou policie našla v jiné části země. „Potvrdilo se, že Sheila je v pořádku, čímž se konečně vyřešil jeden z nejdéle vyšetřovaných případů pohřešované osoby. Každý pohřešovaný má svůj příběh a jeho rodina a přátelé si zaslouží vědět, co se s ním stalo,“ dodala Shawová.