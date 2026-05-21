Nové pokyny stanovují, kdy organizace mohou zákonně vyloučit transgender lidi z prostorů určených pouze pro ženy a pouze pro muže, včetně toalet, šaten, nemocničních oddělení, azylových domů a sportovních zařízení.
Ministryně pro ženy a rovnost Bridget Phillipsonová v prohlášení uvedla, že zveřejněný kodex pomůže zajistit, aby organizace po celé Británii měly jasné pokyny ohledně uplatňování zákona, čímž budou podle ní chráněna práva lidí v celé zemi.
Pokyny připravené Komisí pro rovnost a lidská práva dostal parlament, který má 40 dní na jejich posouzení. Pokud nevznese žádné námitky, stávající kodex z roku 2011 bude nahrazen.
Britský nejvyšší soud loni 16. dubna rozhodl, že britský zákon o rovnosti pohlaví definuje ženu jako osobu, která se narodila jako biologická žena. Vyhověl tak odvolání skupiny aktivistek ze Skotska, které požadovaly právní stanovisko k tomu, zda jsou v souvislosti s tímto zákonem ženami také osoby, které disponují certifikátem o uznání pohlaví (GRC).
|
Identifikuje se jako muž, na olympiádě ale nastoupí ještě do ženské soutěže
Rozhodnutí znamená, že transgender osoba s GRC, který ji uznává jako ženu, by neměla být v Británii považována za ženu. Transgender žena je tedy z britského právního hlediska považována za muže a transgender muž za ženu. Transgender je označení pro lidi, kteří se vnitřně neshodují s genderem, jaký jim byl přisouzen při narození.
Soud tehdy zdůraznil, že jeho rozhodnutí nezbavuje transgender osoby ochrany, protože jsou chráněny před diskriminací kvůli změně pohlaví. Výklad by podle něj neměl zbavit ochrany transgender osoby bez ohledu na to, zda mají či nemají GRC. Média verdikt tehdy označila za ožehavé rozhodnutí, které by mohlo mít závažné důsledky pro transgender ženy v Británii.
Dlouhodobý právní spor začal v roce 2018 přijetím zákona, jehož cílem bylo zajistit vyváženost zastoupení žen a mužů ve správních radách ve veřejném sektoru. Lobbistická skupina Za skotské ženy (For Women Scotland, FWS) si tehdy stěžovala, že ministři do tohoto zákona zahrnuli v rámci kvót i transgender osoby.