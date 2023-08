Legionella zavařila Britům. Běžence z plovoucí ubytovny stáhli zpátky na břeh

Sky News uvedla, že bakterie byla nalezena v zásobárně na vodu a lidé na palubě byli evakuováni preventivně. Legionella způsobuje dvě onemocnění. Jednak legionářskou nemoc, která může skončit i smrtí, a kromě ní i pontiackou horečku podobnou chřipce. Bakterie se obvykle vyskytuje a množí v teplovodních potrubích, bojlerech a klimatizacích.

„Jako preventivní opatření bylo všech 39 žadatelů o azyl, kteří tento týden dorazili na loď, vyloděno, zatímco probíhá další posuzování,“ uvedlo ministerstvo vnitra, jež se zabývá otázkami přistěhovalectví. „U žádné osoby na palubě se neprojevily příznaky legionářské nemoci a žadatelům o azyl je poskytováno odpovídající poradenství a podpora,“ dodal úřad.

Plovoucí ubytovna je součástí plánu vlády hledat levnější alternativy k hotelům, které se migrantům dosud poskytovaly jako dočasné ubytování do vyřízení jejich žádostí. Na lodi, kde mají být ubytováváni jen muži bez rodin ve věku 18 až 65 let, by měli strávit každý asi půl roku, maximálně devět měsíců.

Britská vláda dříve uvedla, že chce omezit faktory lákající žadatele o azyl do Británie, kde jich v současnosti žije více než 50 tisíc po hotelích poté, co v člunech překonali Lamanšský průliv.

Kabinet konzervativního premiéra Rishiho Sunaka chce proti ilegální migraci bojovat i přísnějším postihováním firem a pronajímatelů, kteří takové migranty zaměstnávají a poskytují jim ubytování, například zvýšením pokut.

Plány na využívání plavidel a vysloužilých vojenských objektů k jejich ubytování vyvolaly protesty místních obcí, z nichž některé si stěžují na možný dopad na služby a obávají se, že zařízení se stanou terči protestů. Jiní považují ubytování pro lidi přicházející ze zemí, jako je jako Irák, Írán, Sýrie, Afghánistán nebo Albánie, za nehumánní. Lidskoprávní organizace už dříve nazvaly loď, jež připomíná třípatrový panelový dům, „plovoucím vězením“.