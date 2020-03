Britové tuší, co přijde. Ventilátory chystá i Jaguar, říká český chirurg

Jaká je situace v Birminghamu?

Je to druhé největší ohnisko po Londýně. Já pracuji jako neurochirug na spinálním oddělení v ortopedické nemocnici. Se současnou situací se vyrovnáváme tak, že jsme zrušili veškeré plánované výkony, kterých je normálně asi devadesát procent, a zaměřujeme se pouze na ty akutní. Takže přímo k nám se pacienti s koronavirem nedostávají, všechno se to centralizuje do největší zdejší nemocnice Queens Elizabeth.

Zvládají to vaši kolegové na jednotkách intenzivní péče?

Zatím panuje klid před bouří, ten největší nápor nás teprve čeká. Všude se mobilizuje. V Londýně vyčlenili jednu výstavní halu, kde je asi 4 000 provizorních lůžek. Něco podobného se chystá i v Birminghamu nebo v Manchesteru.

Británie má totiž relativně málo nemocničních lůžek, v přepočtu na tisíc obyvatel asi třikrát méně než Česká republika. Už byli povoláni zdravotníci, kteří jsou už v důchodu. Přihlásilo se také asi sedm set tisíc dobrovolníků, kteří se mohou například zapojit do zásobování.

Může to NHS zvládnout?

Já myslím, že ano. Rozhodující bude, kolik bude k dispozici plicních ventilátorů a kolik lidí je bude potřebovat. Při oboustranné pneumonii potřebujete plicní ventilaci, a když ji nemáte, tak musíte dělat taková rozhodnutí, jaká nyní dělají v Itálii. Tedy koho nechají přežít, a koho ne.

V Británii je asi osm tisíc ventilovaných lůžek a úřady předpokládají, že jich bude potřeba asi 30 000. Továrna Jaguar v Birminghamu se proto chystá vyrábět plicní ventilátory, výrobu předělává i Dyson, to jsou vysavače. Co se týče ochranných pomůcek, tak těch je zatím dostatek. Britové tuší, co přijde a chtějí být na to připraveni.

Petr Řehoušek Spinální chirurg, pracuje v nemocnici The Royal Orthopaedic Hospital v Birminghamu. Specializuje se na degenerativní a nádorová onemocnění páteře.

Kolik lidí se denně otestuje?

V současnosti se dělá šest tisíc testů denně. Do konce března to chtějí zvýšit na deset tisíc a do konce dubna na dvacet tisíc. Testují se lidé, kteří přijdou do nemocnice a mají příznaky COVID-19. Až se rozšíří testování, tak budou asi preventivně testovat i zdravotníky.

Dodržují Britové zákaz vycházení?

Co vidím v ulicích, tak dodržují. Ven můžete jednou denně. Můžete jít na kolo, můžete si jít zaběhat, můžete jít se psem. Mělo by to být v blízkosti bydliště, lidi by neměli jezdit někam do přírody. Lidé jsou s tím smíření. Když se sejde skupina více než dvou lidí, tak je policie může pokutovat, a ta pokuta je až šedesát liber.

Jak vypadá situace se zásobováním obchodů?

Ta situace je asi podobná jako v Česku. Před dvěma dny jsem šel nakoupit a nesehnal jsem těstoviny ani rýži. Neměli ani toaletní papír, mýdlo a paralen. Bylo vydáno nařízení, že lidé mohou koupit jen tři balení jednoho zboží, ale nevím jak se to dodržuje. Příjemně mě překvapilo, že mezi osmou a devátou ranní mohou nakupovat jen zaměstnanci NHS.

Jak hodnotíte postup britské vlády ve srovnání s jinými evropskými zeměmi?

Tady ta omezení přišla o týden později než v České republice. Premiérův tým zpočátku záměrně chtěl, aby se nakazilo co nejvíc populace. Cílem bylo, aby se společnost promořila a získala do budoucnosti imunitu. Jestli to byl správný tah, nebo ne, těžko říct.

V Česku jsou počty nakažených stálé nízké. Otázkou je, který ten přístup je správný. Na jednu stranu samozřejmě nechcete, a to zůstává prioritou, aby vám lidé umírali bez možnosti záchrany. Na druhou stranu, když budete mít nízký počet infikovaných, tak se hrozně prodlužuje doba promoření společnosti.

Boris Johnson ale od strategie promoření společnosti posléze ustoupil a vyhlásil zákaz vycházení. Proč?

Ano, oni zpočátku tvrdili, že budou dělat postupné kroky, ale že na ně ještě není správný čas. A pak ty kroky najednou dělali. Ještě předminulý pátek byli všichni v hospodě. A kde jinde se nakazit než v hospodě.

Možná v tom hrál roli i takový ten britský klid. Hlavně nikomu nic nezakazovat. Ani dnes se ta opatření nevyhlašují stylem „Zakazujeme chodit do restaurací“ ale spíše „Byli bychom rádi, kdyby...“. Ale lidi to respektují.

A veřejné mínění postup vlády hodnotí jak?

Většina Britů si myslí, že to tak má být. Někdo se samozřejmě ptá, proč to neudělali už dřív, když viděli, že v Itálii je kritická situace. Ale opozice je zatím opatrná a současná opatření podporuje.