Poslanci v Británii schválili prováděcí zákon k brexitové dohodě

Zákon nyní zamíří do výborů a závěrečné hlasování se očekává v lednu. Poté, co Johnsonova Konzervativní strana v předčasných volbách získala v parlamentní dolní komoře většinu, by však už nic zásadního nemělo bránit tomu, aby Británie evropský blok na konci ledna 2020 opustila.



Až Spojené království z bloku odejde, nastane jedenáctiměsíční přechodné období, jehož konec je zatím stanoven na prosinec 2020. Během něj budou obě strany dojednávat dohody upravující budoucí vzájemné vztahy. Británie už nebude členem společenství, prakticky se ale pro firmy a občany nic nezmění. Britská vláda již dala najevo, že návrh brexitového zákona bude obsahovat část, která prodloužení přechodného období vylučuje.



Brexitovou dohodu musí ještě schválit Evropský parlament, což by se mohlo stát v týdnu od 13. ledna.



