Méně lidí i aut, rodina, ticho. Většině Britů bude lockdown v něčem chybět

Průzkum uskutečnily univerzita King’s College London a společnost Ipsos Mori zaměřující se na průzkum trhu. Společně monitorovaly postoje lidí k pandemii od prvního březnového lockdownu v Británii. Průzkum provedly mezi 12. a 15. březnem u 2 442 Britů starších šestnácti let.

Skoro polovina respondentů (45 procent) přiznává, že jim budou chybět některé aspekty lockdownu, devět procent pak bude postrádat mnohé aspekty. Naopak 42 procentům respondentů se po uzávěře vůbec nebude stýskat.

Britové na lockdownu nejvíce oceňují, že mají více času na rodinu, přičemž tento aspekt lockdownu více vyzdvihovaly ženy (20 procent) než muži (9 procent). Těší je též klidnější doprava a prázdnější silnice (14 procent). Po lockdownu jim také bude chybět více času na sebe, home office, ticho, méně zaplněné obchody či to, že nemuseli hledat výmluvy, proč se nesocializovat.

Část respondentů též pozitivně nahlížela na to, že během lockdownu méně utráceli a více ušetřili (3 procenta). Pro 21 procent Britů je jejich finanční situace lepší než by byla, kdyby k pandemii nedošlo.

Pro 41 procent respondentů by se finanční situace nikterak nezměnila, třetina Britů (34 procent) ale zase připouští, že došlo k zhoršení.

Skoro polovina respondentů (49 procent) uvedla, že rok s lockdownem byl pro ně osobně horší než očekávali, pro 19 procent byl ale lepší, než si mysleli, že bude. Z průzkumu vyplývá, že pozitivněji hodnotili uplynulý rok s lockdownem mladší lidé ve věku 16 až 34 let (29 procent). U starší generace 35 let a dále byl počet spokojených nižší (14 procent).



„Není pochyb o tom, že veřejnost by byla raději, kdyby k pandemii vůbec nedošlo. Ale to neznamená, že byla pro všechny špatná nebo že by hluboce ovlivnila jejich budoucnost,“ komentoval výsledky průzkumu profesor Bobby Duffy z King’s College London. „Na zjištěních je zarážející, že pro významnou minoritu (lidí) se minulý rok ukázal být lepším, než očekávali, nebo dokonce lepším než normální rok.“

Většina lidí se ale shodovala (57 procent), že rok s lockdownem byl pro Británii celkově horší. Respondenti nebyli jednotní v otázce, zda pandemie Brity ještě více rozdělila (38 procent) nebo spojila (35 procent). Mnozí (36 procent) se obávají, že Spojenému království kvůli pandemii hrozí rozpad, nicméně nemalé procento respondentů to nevnímá jako hrozbu, která by v dohledné době měla nastat (29 procent.

Převážná část Britů si je jistá, že Británie se z pandemie vynoří změněná (61 procent). Na tom, jak se změní, ale už nepanuje shoda. Podle některých respondentů bude přátelštější (44 procent) a férovější (39 procent). Pro větší část respondentů (40 procent) brexit a nezávislost na EU poskytuje Británii silnější pozici pro zotavení se z pandemie, 31 procent respondentů s tím nesouhlasí.

„Britové zcela jasně očekávali, že pandemie povede ke změnám ve společnosti, nepřekvapivě vzhledem k tomu, jak bouřlivý to byl rok,“ podotýká výzkumný ředitel Ipsos Mori Gideon Skinner. „Existuje mnohem menší konsenzus, jaké tyto změny ve skutečnosti budou, či zda zasáhnou všechny lidi rovnoměrně.“

Podle Skinnera se Britové nyní na lockdown dívají s jistým stoicismem a domnívá se, že po uvolnění restrikcí se jejich život vrátí prakticky do normálu.

Velká Británie postupně uvolňuje protikoronavirová opatření na základě plánu, který je podložen úspěchem vakcinační kampaně. První dávku vakcíny proti covidu-19 už obdrželo více než 28 milionů obyvatel.