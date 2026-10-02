Britští policisté obvinili muže z přípravy teroristického útoku na Nigela Farage

Podle koordinátorky protiteroristické policie je závažné obvinění výsledkem „intenzivní a složité práce týmu detektivů, analytiků a forenzních expertů“.
Kerry podle vyšetřovatelů své činy připravoval od května 2024 do letošního července, kdy byl zatčen po vraždě Widdecombeové. Obviněný muž stane před soudem ve středu 7. října.
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Kerry byl zadržen 11. července v hrabství South Yorkshire v severní Anglii, více než 320 kilometrů od místa, kde bylo nalezeno tělo Widdecombeové. Původně byl zadržen na základě podezření z vraždy, ale v době, kdy byl již ve vazbě, se objevily další důkazy a nyní čelí také obvinění z přípravy teroristických činů.
Osmasedmdesátiletá Widdecombeová byla v minulosti poslankyní britského parlamentu i Evropského parlamentu a v 90. letech působila jako státní ministryně za vlády konzervativního premiéra Johna Majora. Dlouho byla členkou Konzervativní strany, ale v roce 2019 vstoupila do protiunijní Brexit party, dnešní pravicově populistické Reform UK vedené Faragem. Stavěla se proti potratům a rozšiřování práv LGBTQ+ komunity.