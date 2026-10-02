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Britští policisté obvinili muže z přípravy teroristického útoku na Nigela Farage

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  21:13
Předseda britské strany Reform UK Nigel Farage (4. září 2026)

Předseda britské strany Reform UK Nigel Farage (4. září 2026) | foto: AP

Členka britské strany Reform UK (dříve Brexit party) Ann Widdecombeová. (7....
Předseda britské strany Reform UK Nigel Farage (4. září 2026)
Předseda britské strany Reform UK Nigel Farage (4. září 2026)
Šéf francouzského Národního sdružení Jordan Bardella a předseda britské strany...
13 fotografií
Britská policie v pátek obvinila 28letého muže z přípravy teroristických činů, včetně útoku na šéfa strany Reform UK Nigela Farage. Obviněným je Joshua Kerry, který již od července čelí obvinění z vraždy bývalé političky názorově blízké Farageovi Ann Widdecombeové.

Podle koordinátorky protiteroristické policie je závažné obvinění výsledkem „intenzivní a složité práce týmu detektivů, analytiků a forenzních expertů“.

Kerry podle vyšetřovatelů své činy připravoval od května 2024 do letošního července, kdy byl zatčen po vraždě Widdecombeové. Obviněný muž stane před soudem ve středu 7. října.

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Kerry byl zadržen 11. července v hrabství South Yorkshire v severní Anglii, více než 320 kilometrů od místa, kde bylo nalezeno tělo Widdecombeové. Původně byl zadržen na základě podezření z vraždy, ale v době, kdy byl již ve vazbě, se objevily další důkazy a nyní čelí také obvinění z přípravy teroristických činů.

Osmasedmdesátiletá Widdecombeová byla v minulosti poslankyní britského parlamentu i Evropského parlamentu a v 90. letech působila jako státní ministryně za vlády konzervativního premiéra Johna Majora. Dlouho byla členkou Konzervativní strany, ale v roce 2019 vstoupila do protiunijní Brexit party, dnešní pravicově populistické Reform UK vedené Faragem. Stavěla se proti potratům a rozšiřování práv LGBTQ+ komunity.

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