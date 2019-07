Britští konzervativci volí premiéra. Favorit Johnson už spustil vlnu demisí

V uplynulých týdnech budoucího lídra britských Toryů volilo v korespondenčním hlasování asi 160 tisíc řadových straníků. V pondělí v osmnáct hodin bude volba ukončena a nastane sčítání hlasů. Výsledek strana oznámí v úterý ráno. Ve středu pak novému šéfovi strany předá Mayová vládní otěže a s nimi i nelehký úkol vyvést Spojené království z Evropské unie.

Favoritem je už od počátku klání bývalý londýnský starosta Boris Johnson, který byl jednou z hlavních tváří kampaně za brexit před referendem v roce 2016. Mezi řadovými členy Toryů je Johnson miláčkem, který si vysloužil oblibu mimo jiné svým humorem a silným charismatem, píše Bloomberg.

Pro konzervativce je atraktivní také Johnsonův rozhodný přístup k brexitu. Oba kandidáti považují odchod země z EU bez dohody za krajní scénář, po kterém by sáhli v případě ztroskotání jednání s Bruselem. Johnson nicméně tvrdí, že není třeba mít z tvrdého brexitu a jeho negativních dopadů obavy. Naznačil dokonce, že je rozhodnutý tuto variantu protlačit parlamentem, i kdyby jej měl rozpustit.

Předpokládaje Johnsonovu výhru, britští poslanci minulý týden preventivně odhlasovali pojistku, která premiérovi bere pravomoc vykázat je z křesel za nesouhlas s neřízeným brexitem, píše The New York Times. Nejen podle The Guardianu tím naznačili slabou podporu a očekávaný konflikt, kterých se Johnsonova vláda, v případě jeho zvolení, dočká.

O výhře je téměř rozhodnuto

Proti Johnsovi mluví také falešná čísla na červených autobusech v kampani za referendum, která i konzervativci vnímají jako špinavou hru s důvěrou voličů. Naposledy britové o jeho charakteru zapochybovali v červnu, když Johnsonovi sousedé volali policii kvůli vyostřené hádce s přítelkyní (psali jsme zde). Jeho romantické aférky jej v roce 2004 dokonce stály místo mluvčího strany pro kulturní záležitosti.



Zdá se však, že výměnou za tvrdou brexitovou strategii jsou britští konzervativci ochotní nad Johnsonovými eskapádami přimhouřit obě oči.

Hunt má podle průzkumu YouGov přízeň pouze čtvrtiny svých straníků, 74% konzervativců je nakloněných volit spíše jeho rivala. „Bude mi potěšením sloužit v Johnsonově vládě, pakliže nezvítězím,“ naznačil Hunt smíření s výsledkem při stranické akci v minulém týdnu.

Naopak demisí na Johnsonovo pravděpodobné vítězství odpověděl v pondělí ráno náměstek šéfa britské diplomacie Alan Duncan. Krom nesouhlasu s odchodem z EU Duncan Johnsonovi vytýká, že nepodpořil bývalého britského velvyslance v USA Kima Darrocha v případu uniklých depeší (psali jsme zde).

The Telegraph o Duncanově rezignaci hovoří jako o první z očekávaných dvanácti. Úmysl odejít z vlády v případě Johnsonnova zvolení oznámili například ministr financí Philip Hammond (psali jsme zde) a ministr spravedlnosti David Gauke. Oba patří mezi hlasité odpůrce tvrdého brexitu.

Snaha restartovat rozhovory

Johnson i Hunt chtějí znovu zahájit jednání o brexitové dohodě, Brusel je však neoblomný a nové rozhovory odmítá. Oba uchazeči o post britského premiéra navíc minulý týden odmítli takzvanou irskou pojistku, která má za cíl zabránit obnovení klasické hranice mezi Irskou republikou a britským Severním Irskem. EU v minulosti opakovaně uvedla, že na dojednané pojistce trvá.

Nový lídr Konzervativní strany se ve středu ujme i funkce předsedy vlády. Dosavadní premiérka Theresa Mayová se ještě zúčastní svých posledních parlamentních interpelací a následně podá v Buckinghamském paláci do rukou královny Alžběty II. svou demisi. Panovnice vzápětí pověří sestavením vlády vítěze klání o post lídra konzervativců, který začne vybírat členy svého kabinetu.



Očekává se, že nový premiér ve středu před svým sídlem v Downing Street pronese svůj první projev a večer oznámí jména některých nových členů kabinetu.

Od čtvrtka budou mít poslanci Dolní sněmovny letní přestávku a do svých lavic se vrátí až 3. září. Prvního velkého veřejného projevu nového premiéra se však Britové pravděpodobně dočkají v pátek ráno na severu Anglie. Spekuluje se také o tom, že by nový předseda vlády mohl v ten samý den odletět do Bruselu ve snaze restartovat brexitové rozhovory.