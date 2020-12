Z Afriky přišla další nakažlivější varianta koronaviru, zjistili v Británii

Británie zavádí omezení cest do JAR a všichni, kdo byli v posledních 14 dnech v zemi nebo přišli do kontaktu s někým, kdo tam byl, musí okamžitě do karantény, uvedl ve středu britský ministr zdravotnictví Matt Hancock.

Třetí stupeň v britském systému již nestačí na zpomalení šíření nákazy a část země, zejména východ a jihovýchod Anglie, se od 26. prosince přesunou do nejpřísnějšího čtvrtého stupně. Zpřísnění je podle ministra nezbytné, týká se regionů Sussex, Oxfordshire, Suffolk, Norfolk a Cambridgeshire.

Mutace koronaviru, která se šíří na jihu Anglie, není pod kontrolou a bude složité její rozmach potlačit, uvedl dříve Hancock. Odvolal se na vládní experty, kteří vyhodnotili, že nový kmen je nakažlivější než ostatní. Vývoj sleduje Světová zdravotnická organizace. Některé země Evropské unie včetně Česka už s Británii zastavují letecké spojení.

Mutace koronaviru, která se se objevila v Jihoafrické republice, je podle epidemioložky Emmy Hodcroftové jiná než ta, jež nyní vyvolává obavy v Británii.

Členové vládní poradní skupiny pro nové a nastupující respirační virové hrozby (NERVTAG), kteří se touto novou britskou variantou zabývají, sdělili, že se rychle stává hlavním kmenem šířeným na jihu Británie a brzo bude v celé zemi.

„Věříme, že se tato forma předává snadněji než ostatní formy viru, které se v Británii vyskytují,“ řekl šéf NERVTAG a profesor nových infekčních chorob Peter Horby. Jeho kolega z tohoto poradního orgánu, epidemiolog Neil Ferguson, dodal, že se novou formou mohou snadno nakazit děti. „Neurčili jsme žádnou příčinnou souvislost, ale soudíme tak ze získaných údajů,“ dodal Ferguson.

V Británii dále pokračuje očkování, mezi prvními se dostalo na pracovníky a obyvatele pečovatelských domů. Všichni pracovníci v pečovatelských domech v Anglii budou dvakrát týdně podstupovat rychlotest, navíc k týdenním PCR testům, které se již provádějí.

V Británii mělo pozitivní test na koronavirus SARS-CoV2 za poslední den 39 237 lidí, za poslední týden stoupl počet případů o 57 procent, píše BBC News.

V zemi s 66 miliony obyvatel zemřelo za poslední den s covidem 744 lidí, nejvíce od dubna. Prudce stoupá také počet hospitalizovaných, za poslední dobu v průměru o 1909 nových pacientů denně. V britských nemocnicích aktuálně leží 18 943 pacientů s covidem, taktéž nejvíce od dubna.

Česko přerušilo spojení z Británie, poslední letadlo dosedlo v Praze dopoledne (20. prosince 2020):