Britové a Norové odehnali v Atlantiku ruské ponorky, ohrožovaly kabely

Autor: ,
  14:02
Velká Británie společně s Norskem provedla v severním Atlantiku vojenskou operaci na odstrašení ruských ponorek, které ohrožovaly podvodní kabely a produktovody. Oznámil to ve čtvrtek britský ministr obrany John Healey. Společnou akci potvrdila také norská vláda.
Britské komando spolupracuje s německou ponorkovou službou během cvičení Cold Response v Norsku. (3. března 2026)

26 fotografií

Healey uvedl, že fregata, letadla a stovky expertů monitorovaly ruskou útočnou ponorku a dvě špionážní ponorky poblíž podmořských kabelů a potrubí severně od Spojeného království.

Řekl, že ruská plavidla nakonec po operaci, která trvala více než měsíc, odplula z britských vod dále na sever. Do operace byly podle ministra zapojeny speciální ponorky.

Operace byla podle Healeyho vzkazem ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, který zněl: „Vidíme vaši aktivitu nad našimi kabely a potrubním vedením a měli byste vědět, že jakýkoli pokus o jejich poškození nebude tolerován a bude mít vážné důsledky.“

Norské ministerstvo obrany potvrdilo, že společné operace na sledování a odrazení ruských ponorek se v uplynulých týdnech zúčastnil norský námořní hlídkový letoun Boeing P-8 Poseidon a jedna fregata. Opakovaně jsme Rusku říkali, že jakýkoli pokus o zasažení naší podmořské infrastruktury bude odhalen a bude mít důsledky, stojí v prohlášení.

Podle Healeyho hrozby vůči britským podvodním sítím rostou a Británie pokračuje v monitorování ponorek v britských vodách a širším okolí. Podle ministra zatím nic nenasvědčuje tomu, že by byly britské kabely nebo dálkové potrubí poškozeny.

Healey ve čtvrtek řekl, že „Putin by chtěl, abychom byli rozptylováni Blízkým východem“, ale Rusko je podle něj pro Spojené království a jeho spojence hlavní hrozbou. „Nespustíme z Putina oči,“ ujistil ministr.

Británie se snaží udržet Rusko v mezinárodním centru pozornosti v souvislosti s jeho agresí proti Ukrajině, i když se pozornost světa soustředí na konflikt na Blízkém východě. Londýn patří mezi významné podporovatele Kyjeva v jeho obraně proti ruské agresi. Rusko považuje Británii za jednu z nejvíce nepřátelských zemí.

Západní představitelé a odborníci podezřívají plavidla ruské takzvané stínové flotily, která je primárně určena k obcházení západních sankcí při vývozu ropy, z provádění sabotáží v rámci ruské hybridní války proti spojencům Ukrajiny. Například na konci minulého roku zadržela finská pobřežní stráž ve Finském zálivu loď, kterou úřady podezíraly z úmyslného poškození podmořského kabelu.

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Britové a Norové odehnali v Atlantiku ruské ponorky, ohrožovaly kabely

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.