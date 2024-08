Britské nepokoje živil radikál z Finska. Sdílel manuál pro žháře a chválil Hitlera

Podle dosavadního vyšetřování, ze kterého čerpá list The Times, jde o asi dvacetiletého muže, který žije na jihu Finska. Příspěvky s extremistickou tematikou začal publikovat ještě coby teenager. Podle finské veřejnoprávní televize Yle se o něj v minulosti zajímala policie kvůli blíže neupřesněným výhrůžkám. Klíčové pro britské vyšetřovatele je, že stojí rovněž za diskuzní telegramovou skupinou Southport Wake Up, připomíná web listu The Daily Telegraph.

V ní se lidé domlouvali na protestech ve městě Southport. Ještě předtím, než ji provozovatelé platformy kvůli vyšetřování zakázali, v ní bylo na třináct tisíc členů. Finský administrátor skupiny zde vyzýval k mezinárodní podpoře Britů, kteří kvůli nespokojenosti s migrační politikou vyrazili do ulic. „Už na tom dělám, moje válečná mašina vám brzy pomůže,“ slíbil.

Ze skupiny na denní bázi vyhazoval členy s údajnými židovskými vazbami, publikoval příspěvky oslavující Adolfa Hitlera a diskutujícím sdílel i speciální manuál, jak páchat žhářské útoky. Stojí za ním skupina National Socialism/White Power Crew, která je podle vyšetřování antifašistické organizace Red Flare napojena na neonacistické kruhy v Rusku a Ukrajině.

V jiné diskuzní skupině Fin ostatní nabádal, aby na policii hlásili smyšlené přestupky. Rovněž sdílel odkaz na portál True Vision, kde lze ohlašovat takzvané zločiny z nenávisti. Cílem bylo zahlcení pořádkových služeb. „Vy už sami moc dobře víte, co máte dělat,“ dodal k odkazu na tyto webové stránky. Podobnou taktiku používají extremistické skupiny podle listu The Times po celém světě.

Osobní profil finského extremisty, který krátce po zahájení vyšetřování zmizel z Telegramu, ukazuje, že se netajil neonacistickým smýšlením, dlouhodobě brojil proti islámu, prohlašoval se za antisemitu, homofoba a sdílel příspěvky z extrémně protipřistěhovaleckou tematikou. Obhajoval národní socialismus a rovněž zveřejnil několik konspiračních videí popírajících holokaust.

Sociální síť jako ráj pro extremisty

Mnohadenní nepokoje podle expertů ukázaly, jaký vliv mají sociální sítě na rostoucí společenský vliv extremistů. Ředitel společnosti Tech Against Terrorism Adam Hadley si myslí, že Telegram až příliš dlouho přehlížel nekalosti, které se na jeho serverech dějí. „Je čas na změnu. Apelujeme na tuto platformu, aby více moderovala diskuze, ve kterých se objeví projevy extremismu a terorismu,“ sdělil.

Kvůli výtržnostem zaměřeným především proti migrantům a muslimům již v Británii zadrželi více než 900 lidí, 466 jich bylo obviněno z trestných činů, přičemž desítky lidí byly odsouzeny a uvězněny, protože případy jsou urychleně projednávány u soudů.

Nepokoje zažehla vražda tří dívek, které 29. července na akci s tematikou americké popové hvězdy Taylor Swift ubodal sedmnáctiletý Axel Rudakubana. Následné střety odstartovaly nejprve v Southportu, později se rozšířily do měst po celé Británii.

Politici a policie obvinili z násilí internetové dezinformace a ministryně školství Bridget Phillipsonová uvedla, že školáci se nyní budou učit, jak rozpoznat falešné zprávy a „hnilobné konspirační teorie, kterými jsou sociální sítě zaplaveny“.