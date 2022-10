Válka nekončí. Evropa musí změnit své myšlení a vyzbrojit se, varuje generál

„Rusko je zahnané do kouta, Putin je zahnaný do kouta. Mohl by začít mlátit kolem sebe a mrazivým aspektem tady je nějaká forma jaderné eskalace,“ upozorňuje britský generál s tím, že se stupňování konfliktu dá očekávat už vzhledem k tomu, že se ukrajinské armádě daří dobývat zpět ztracená území.

Shirreff v NATO působil jako zástupce nejvyššího velitele spojeneckých sil v Evropě. Ve funkci byl mezi lety 2011 a 2014. Upozorňuje, že jakkoliv můžeme ruskou armádu vnímat jako „chátru“, válka ještě ani zdaleka není u konce.