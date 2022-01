Z antivaxerských skupin se stávají milice po vzoru USA, vzbuzují obavy

„Děláme to pro naše děti a jejich budoucnost,“ stálo na pozvánce na setkání příznivců antivaxerské skupiny Alpha Men Assemble (AMA - Shomážděte se alfamuži), jehož účelem byl „trénink“ a probírání „strategických taktik“. „Čas mluvení skončil,“ zní podle serveru Vice poselství skupiny, která hodlá spustit „válku“ proti vládě a jejím očkovacím plánům.

Obrázky z předchozích setkání ukazují muže a ženy, kteří se účastní boxovacích zápasů a jiných fyzických aktivit na pláži. Skupina, která má asi sedm tisíc členů, vyzvala své příznivce, ať si na další akci vezmou „černé uniformy“.

Kromě kurzů sebeobrany poskytuje AMA zájemcům i praktické rady jak postupovat proti „sledování“. Mají používat „spálené telefony“ a komunikovat offline prostřednictvím radiostanic. Sama skupina využívá pro online aktivity zašifrovanou komunikační síť Telegram.

Paranoia, protivládní rétorika, důraz na soběstačnost i sílící militarizace podle odborníků přibližuje AMA a další britské protivakcinační skupiny směrem k americkým milicím. „Pokud by AMA byla skupina se sídlem v USA, na těchto videích by stříleli ze zbraní v poli,“ podotýká vedoucí výzkumu z společnosti Logically zaměřující se na online dezinformace. „Je to znepokojující vývoj“.

AMA podobně jako americké polovojenské skupiny míří na válečné veterány. Někteří z nich už se k hnutí připojili.

I u dalších skupin se objevují výzvy k násilí. Veteránská skupina Veterans 4 Freedom (Veteráni pro svobodu) pořádala konverzaci na Telegramu, během níž se hovořilo o násilném povstání vůči vakcinačním centrům. Prominentní antivaxerský aktivista Piers Corbyn vyzval k spálení kanceláří poslanců, kteří podporují očkovací kampaň.

Demonstrace proti očkování přerůstají v násilné potyčky. Minulý rok v září byli při protestech v Londýně zraněni čtyři policisté.

Zdravotníkům, ale i učitelům chodí výhrůžky od odpůrců očkování. Kvůli hrozbě násilností začala sledovat antivaxerské hnutí oddělení ministerstva pro bezpečnost a terorismus, stejně jako jednotky proti extremismu.

„Je tu rostoucí znepokojení. (Hnutí) je monitorováno na nejvyšší úrovni,“ řekl listu The Guardian zdroj z vládní administrativy. „Číslo 10 (označení pro sídlo premiéra, poznámka redakce) je mezi těmi, kdo dostává zprávy přímo. Premiér je vidí ve své doručené poště.“

Z dat britského vládního programu Prevent vyplývá, že jednou z nejrychleji rostoucích extremistických výzev v Británii jsou „smíšené, nejasné a nestabilní“ hrozby, které přesahují tradiční kategorie krajně pravicového a islamistického extremismu. Antivaxerské hnutí, ač bývá v některých svých formách napojené na krajně pravicovou scénu, lze chápat jako nejvýraznější příklad těchto smíšených hrozeb.

Stále agresivnější odpůrci očkování nejsou jen problém Británie. V Itálii se antivaxeři spojili s krajně pravicovými gangy, aby naplánovali útok s výbušninami. Minulý měsíc německá policie zmařila spiknutí odpůrců očkování, které se mělo týkat vysoce postaveného politika.