Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Stovky zahalených v Británii bránily vylodění migrantů. Hrubé, kritizuje vláda

Autor: ,
  12:45
Stovky lidí, mnohdy zahalených maskami, se v noci na pondělí pokusily znemožnit příjezd skupiny migrantů do britského přístavu Portsmouth. Britská vláda v pondělí počínání protestujících odsoudila jako „zastrašující a hrubé chování“. Po sobotním protestu v Doveru jde o druhou podobnou akci, na níž maskovaní muži vyjadřovali nevoli proti příjezdům přistěhovalců do Británie.

Záchranné čluny, vrtulník a letadlo pobřežní stráže pomáhaly v neděli večer dostat ke břehu přibližně 140 migrantů, kteří v sobotu vypluli na člunu od francouzského pobřeží. Nepluli nejčastější trasou z přístavu Calais, ale z výrazně vzdálenějšího západnějšího bodu v Normandii, kvůli čemuž byla jejich cesta delší a riskantnější.

Policisté se seřadili, aby zablokovali demonstranty poblíž pláže Eastney Beach v Portsmouthu v Anglii. (6. září 2026)
V Portsmouthu ve Velké Británii jsou na přístavišti Eastney Ferry Landing nasazeni policisté v souvislosti s protipřistěhovaleckými protesty. (7. září 2026)
Poškozené policejní auto v přístavišti Eastney Ferry Landing v Portsmouthu ve Velké Británii po protipřistěhovaleckých protestech. (7. září 2026)
Hromada záchranných vest v přístavišti Eastney Ferry Landing v Portsmouthu ve Velké Británii po protipřistěhovaleckých protestech. (7. září 2026)
30 fotografií

Stovky protestujících se nejprve pokoušely zabránit jejich vylodění a poté i odjezdu autobusů, které přistěhovalce přepravily do azylových center, kde by měli podat žádost o azyl. Policie demonstrantům jejich záměr překazila.

„Francie už nebude migrační branou do Británie.“ Bardella a Farage se dohodli

„Právo poklidně protestovat je základem naší demokracie, ale nesmí překročit hranici nepokoje,“ uvedla labouristická vláda v prohlášení.

Portsmouthský protest navázal na sobotní akci v Doveru, kde stovky lidí narušily dopravu v tamním přístavu, který je hlavní námořní spojnicí s kontinentální Evropou.

Obě akce patrně vedl Daniel Thomas, který spolupracuje s krajně pravicovým aktivistou Stephenem Yaxleyem-Lennonem, známým pod pseudonymem Tommy Robinson.

Migranti mění trasu. Turisté na plážích sledují pokusy dostat se přes La Manche

Migrace je v Británii zásadním tématem, kterým se opoziční protiimigrační strana Reform UK snaží získávat voliče nespokojené s přístupem vlády. Strana, která se s vládními labouristy přetahuje o pozici lídra voličských průzkumů, minulý týden uzavřela dohodu s francouzským Národním sdružením, že v případě volebního vítězství cesty migrantů přes Lamanšský průliv společně zastaví.

Levicová britská vláda tvrdí, že na omezení počtu nelegálně přicházejících přistěhovalců pracuje a loni uzavřela s Paříží vlastní dohodu, k jejímuž naplňování se snaží francouzské úřady tlačit. Nelegální přeplouvání Lamanšského průlivu podle britských statistik za letošní rok pokleslo o více než 40 procent proti stejnému období loňska; letos zatím připlulo přes 16 000 lidí.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (17 příspěvků)

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Hladina Orlíku je historicky nejníž. Z vody vystoupilo Moravcovo peklo i jeskyně

Voda v orlické přehradě kvůli letošnímu extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na...

Dávné lidské osudy a vzpomínky znovu vyplouvají nad hladinu orlické přehrady. Voda v ní kvůli extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na dosud nejnižší kótu 335 metrů nad mořem. Z Vltavy opět vystoupilo i...

OBRAZEM: Letadlovka Abraham Lincoln při návratu šokovala svým vzhledem

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln kotví v přístavu Laem Chabang v...

Když americká letadlová loď Abraham Lincoln ve středu zakotvila v přístavu jižně od thajského Bangkoku, mnohé lidi šokoval její vzhled. Plavidlo je totiž od přídě až po záď pokryté korozí. Ač je to...

Dcera Macronové si našla o 20 let mladšího partnera. Déjà vu, píší média

Tiphaine Auzi&#232;reová (31. května 2024)

Dvaačtyřicetiletá Tiphaine Auzièreová, dcera francouzské první dámy Brigitte Macronové, se zamilovala do dvaadvacetiletého studenta a instruktora vodních sportů. Jejich věkový rozdíl přitáhl...

Prostitutky? Ne, radši pedikúru. Námořníci z letadlovky se vyvalili do ulic Pattaye

Hostesky nabízejí v noční čtvrti v thajské Pattayi slevy pro příslušníky...

Američtí námořníci se po více než devíti měsících na moři ve středu vylodili ve východním Thajsku a mnozí z nich místo barů a erotických podniků zamířili rovnou na nákupy. Utrácejí za dobré jídlo,...

Tisíc a jedna grimasa. Meloniová slaví, její kabinet vládne nejdéle od Mussoliniho

Italská premiérka Giorgia Meloniová (11. června 2026)

Vláda italské premiérky Giorgie Meloniové se stala nejdéle sloužícím kabinetem v historii republikánské Itálie. To znamená od roku 1946. Meloniová je přitom první ženou v čele italského kabinetu. Na...

Očekáváme společné řešení na úrovni EU, řekl Babiš k cenám pohonných hmot

Přímý přenos
Premiér Andrej Babiš při příchodu na jednání vláda (7. září 2026)

Vláda se zabývala zdražováním pohonných hmot. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika není v pořádku, když ceny pohonných hmot rostou výrazně rychleji než cena ropy. „Něco s tím musíme dělat,“ řekl....

7. září 2026  5:20,  aktualizováno  13:25

Zásahovka na Palmovce. Muž se zbraní v bytě vyhrožoval sebevraždou

Zásah policie na Palmovce. (7. září 2026)

Policie po poledni zasahovala v Praze na Palmovce. V jednom z bytů byl podle oznámení muž se zbraní a měl vyhrožovat sebevraždou.

7. září 2026  13:08,  aktualizováno  13:18

Za perzekuci Töpfera dostal příslušník StB podmínku. Přeji mu klidné stáří, řekl herec

Soud potrestal dvouletou podmínkou bývalého příslušníka komunistické Státní...

Bývalý příslušník komunistické Státní bezpečnosti (StB) Juraj Štúr, který se za minulého režimu podílel na perzekuci herce Tomáše Töpfera, odešel v pondělí od soudu s dvouletou podmínkou. Soud ho...

7. září 2026  13:17

Únik toxické chemikálie v Brně. Zasahují hasiči, lidé objekt samovolně opustili

Policisté s s ostatními složkami IZS aktuálně zasahují v ulici Studentská v...

V laboratoři ve Studentské ulici v brněnských Bohunicích dnes dopoledne unikly desítky mililitrů žíravé, toxické látky, likvidovali ji hasiči. Ještě před příjezdem hasičů se z budovy evakuovalo asi...

7. září 2026  12:08,  aktualizováno  13:04

Stovky zahalených v Británii bránily vylodění migrantů. Hrubé, kritizuje vláda

Policisté se seřadili, aby zablokovali demonstranty poblíž pláže Eastney Beach...

Stovky lidí, mnohdy zahalených maskami, se v noci na pondělí pokusily znemožnit příjezd skupiny migrantů do britského přístavu Portsmouth. Britská vláda v pondělí počínání protestujících odsoudila...

7. září 2026  12:45

Autobus MHD za sebou vlekl seniorku, řidiči hrozí vězení. Policie hledá svědka

Policie hledá svědka dopravní nehody ...

Pražští policisté pátrají po důležitém svědkovi nehody, při které se na začátku června v Praze 8 vážně zranila osmasedmdesátiletá žena. Při nástupu do autobusu ji totiž rozjíždějící se vůz zachytil a...

7. září 2026  12:41

Dáme mu přes držku? Hejma vzpomíná, jak ho kdysi playboy Tesařík zachránil

Ondřej Hejma a Richard Tesařík (2004)

Zpráva o smrti zpěváka a herce Richarda Tesaříka zasáhla o víkendu jeho přátele i kolegy z branže. Pro zakládajícího člena Yo Yo Bandu Ondřeje Hejmu s hudebníkovým odchodem i „odchází dětství“....

7. září 2026  12:37

Na Kavkaze se sesunula lavina, zabila nejméně jedenáct horolezců

Soutěska Bezengi na Severním Kavkaze (6. srpna 2025)

Pod lavinou na Severním Kavkazu zemřelo nejméně jedenáct horolezců a šest dalších utrpělo zranění, uvedlo v pondělí ruské ministerstvo pro mimořádné situace. Ruská média zatím neinformovala, odkud...

7. září 2026  9:34,  aktualizováno  12:34

To je jen začátek! těší Orbána výhra AfD. Fico varuje před válkou s Ruskem

AfD oslavuje historický úspěch ve volbách. Exit poll od ZDF straně přisuzuje 44...

Vítězství Alternativy pro Německo (AfD) v nedělních volbách ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko je velmi znepokojivé, míní polský ministr zahraničí Radosław Sikorski či francouzský...

7. září 2026  10:06,  aktualizováno  12:28

Na Pražském okruhu se srazila dodávka s náklaďákem, řidiče museli vyprostit

Nehoda na Pražském okruhu ve směru letiště. (7. září 2026)

Vážná dopravní nehoda se stala na Pražském okruhu u Lochkova ve směru na letiště. Srazily se nákladní auto a dodávka.

7. září 2026  12:26

V letadle sliboval obří výnosy, lidi obral o 1,5 miliardy, soudí jednatele Growing Way

Policie zabavila v kauze firmy J. O. Investment a jejího jednatele Jakuba...

Jednatel investičního fondu Growing Way Ondřej Janata u Krajského soudu v Ostravě odmítl obžalobu z podvodu a prohlásil se za nevinného. Podle státního zástupce Alexandra Dadama připravil fond s...

7. září 2026  12:25

Požár v centru Berlína, prostřižený plot. Němci vyšetřují nové útoky na rozvodny

V centru Berlína hořela elektrická stanice. (7. září 2026)

Německá policie vyšetřuje noční požár elektrické stanice v centru Berlína, na západě země odhalila u rozvodny prostřižený plot. Německé úřady minulý týden zaznamenaly několik útoků na rozvodny...

7. září 2026  10:38,  aktualizováno  12:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×