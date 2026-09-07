Stovky zahalených v Británii bránily vylodění migrantů. Hrubé, kritizuje vláda

Záchranné čluny, vrtulník a letadlo pobřežní stráže pomáhaly v neděli večer dostat ke břehu přibližně 140 migrantů, kteří v sobotu vypluli na člunu od francouzského pobřeží. Nepluli nejčastější trasou z přístavu Calais, ale z výrazně vzdálenějšího západnějšího bodu v Normandii, kvůli čemuž byla jejich cesta delší a riskantnější.
Stovky protestujících se nejprve pokoušely zabránit jejich vylodění a poté i odjezdu autobusů, které přistěhovalce přepravily do azylových center, kde by měli podat žádost o azyl. Policie demonstrantům jejich záměr překazila.
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„Francie už nebude migrační branou do Británie.“ Bardella a Farage se dohodli
„Právo poklidně protestovat je základem naší demokracie, ale nesmí překročit hranici nepokoje,“ uvedla labouristická vláda v prohlášení.
Portsmouthský protest navázal na sobotní akci v Doveru, kde stovky lidí narušily dopravu v tamním přístavu, který je hlavní námořní spojnicí s kontinentální Evropou.
Obě akce patrně vedl Daniel Thomas, který spolupracuje s krajně pravicovým aktivistou Stephenem Yaxleyem-Lennonem, známým pod pseudonymem Tommy Robinson.
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Migranti mění trasu. Turisté na plážích sledují pokusy dostat se přes La Manche
Migrace je v Británii zásadním tématem, kterým se opoziční protiimigrační strana Reform UK snaží získávat voliče nespokojené s přístupem vlády. Strana, která se s vládními labouristy přetahuje o pozici lídra voličských průzkumů, minulý týden uzavřela dohodu s francouzským Národním sdružením, že v případě volebního vítězství cesty migrantů přes Lamanšský průliv společně zastaví.
Levicová britská vláda tvrdí, že na omezení počtu nelegálně přicházejících přistěhovalců pracuje a loni uzavřela s Paříží vlastní dohodu, k jejímuž naplňování se snaží francouzské úřady tlačit. Nelegální přeplouvání Lamanšského průlivu podle britských statistik za letošní rok pokleslo o více než 40 procent proti stejnému období loňska; letos zatím připlulo přes 16 000 lidí.