Velká Británie po dohodě s Francií přijala na své území první migranty

  22:11
Velká Británie přijala na základě dohody s Francií první migranty, uvedl ve středu podle agentury AFP vládní zdroj. Přesný den příjezdu přes Lamanšský průliv ani jejich národnost neupřesnil. Podle jeho informací se do země dostala tříčlenná rodina s malým dítětem. Londýn už po dohodě s Francií vyhostil ze země na kontinent čtyři lidi.

Britský premiér Keir Starmer (10. září 2025) | foto: Reuters

„Rodina s malým dítětem je první, která se dostala do Británie na základě nové dohody,“ sdělil AFP vládní zdroj, který si přál zůstat v anonymitě. Británie už vyhostila čtyři migranty. První z nich, muž indické národnosti, zemi opustil ve čtvrtek, další dva migranti eritrejské a íránské národnosti z Británie odletěli v pátek. Národnost čtvrté osoby ani datum jejího vyhoštění úřady nezveřejnily.

Dohodu o výměně žadatelů o azyl uzavřel v červenci britský premiér Keir Starmer s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Londýn má díky úmluvě posílat lidi bez dokladů připlouvající přes Lamanšský průliv na malých lodích zpět na kontinent.

Výměnou přijme z Francie stejný počet legitimních žadatelů o azyl, kteří mají rodinné vazby ve Spojeném království. Dohoda, která má podle Starmera odradit další lidi od snahy připlout do Británie, čelí hlasité kritice ze strany neziskových organizací.

Už se nám škodolibě smějí i Němci, všímají si Britové úpící kvůli migraci. Brexit selhal

Agentura Reuters uvedla, že Británie plánuje na základě dohody s Francií přibližně 50 deportací týdně, tedy 2 600 ročně. To je zlomek z více než 35 tisíc migrantů, kteří připluli podle Londýna do Británie v loňském roce. Letos se podle dosavadních statistik počet příchozích ještě zvýší, od začátku roku už Lamanšský průliv na malých člunech překonalo podle AFP téměř 32 200 lidí.

U Ukrajiny nezůstane, Rusko napadne některé země NATO, varoval OSN Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve středu obvinil ruského lídra Vladimira Putina z toho, že chce kromě napadené Ukrajiny vést válku i v dalších zemích. Ve svém projevu při Valném shromáždění...

24. září 2025  19:39

