„Rodina s malým dítětem je první, která se dostala do Británie na základě nové dohody,“ sdělil AFP vládní zdroj, který si přál zůstat v anonymitě. Británie už vyhostila čtyři migranty. První z nich, muž indické národnosti, zemi opustil ve čtvrtek, další dva migranti eritrejské a íránské národnosti z Británie odletěli v pátek. Národnost čtvrté osoby ani datum jejího vyhoštění úřady nezveřejnily.
Dohodu o výměně žadatelů o azyl uzavřel v červenci britský premiér Keir Starmer s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Londýn má díky úmluvě posílat lidi bez dokladů připlouvající přes Lamanšský průliv na malých lodích zpět na kontinent.
Výměnou přijme z Francie stejný počet legitimních žadatelů o azyl, kteří mají rodinné vazby ve Spojeném království. Dohoda, která má podle Starmera odradit další lidi od snahy připlout do Británie, čelí hlasité kritice ze strany neziskových organizací.
|
Už se nám škodolibě smějí i Němci, všímají si Britové úpící kvůli migraci. Brexit selhal
Agentura Reuters uvedla, že Británie plánuje na základě dohody s Francií přibližně 50 deportací týdně, tedy 2 600 ročně. To je zlomek z více než 35 tisíc migrantů, kteří připluli podle Londýna do Británie v loňském roce. Letos se podle dosavadních statistik počet příchozích ještě zvýší, od začátku roku už Lamanšský průliv na malých člunech překonalo podle AFP téměř 32 200 lidí.