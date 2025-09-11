Už se nám škodolibě smějí i Němci, všímají si Britové úpící kvůli migraci. Brexit selhal

Jedním z hlavních důvodů, proč Velká Británie vystoupila z Evropské unie, byla migrace. Pět let po brexitu ale země zaznamenává rekordní počty nově příchozích. Ačkoliv se pozornost zaměřuje především na nelegální migraci, vysoký počet přistěhovalců je především důsledkem legální migrace. Německý deník Bild uvádí, inspiraci Britové nyní vidí v Německu. A britský bulvár si zoufá, že se Němci britskému chaosu škodolibě smějí.
Skupina migrantů na nafukovacích člunech se snaží dostat přes Lamanšský průliv z Francie do Velké Británie. (25. srpna 2025)

Německý bulvární deník uvádí, že Spojené království si „zoufá“, jak ze své legální, tak i nelegální migrace. Podle něj se zcela nenaplnila ambiciózní migrační reforma bývalého konzervativního premiéra Borise Johnsona, jenž chtěl do Británie přilákat kvalifikované pracovníky, kterých mělo ostrovní království po brexitu nedostatek.

Přišlo ale mnohem více lidí, než Londýn očekával. Britové rozdali statisíce víz nekvalifikovaným pracovníkům z Indie, Pákistánu, Nigérie, Filipín a Zimbabwe, kteří se do Spojeného království přestěhovali i s rodinami. A to, zatímco se počet vysoce kvalifikovaných pracovníků snížil.

Bild cituje britský deník The Daily Telegraph, podle něhož mezi lety 2022 a 2024 legálně imigrovalo do Velké Británie více lidí než do Spojených států. Přesto, že USA mají pětkrát více obyvatel a čtyřicetkrát větší rozlohu.

I britská stanice Sky News dochází k názoru, že Británie se potýká především s vysokými počty lidí, kterým vláda legálně vydala víza. A též to přičítá Johnsonovým reformám, jež měly za cíl zjednodušit získání víz pro lidi mimo EU, například studenty. Výsledkem je, že počet legálních přistěhovalců do Británie patří k nejvyšším v rozvinutém světě.

Sky News zároveň podotýká, že problém nelegálních migrantů přicházejících v „malých člunech“ je poměrně malý, jde o méně než 4,8 procenta z celkového počtu příchozích. Zároveň ale platí, že „počet malých člunů je vyšší než kdykoli předtím a přispívá k bezprecedentnímu nárůstu počtu žadatelů o azyl ve Velké Británii“.

Celkový počet nelegálních migrantů v roce 2025 přesáhl 30 000. V roce 2024 země zaznamenala nejvyšší počet žádostí od roku 1979, kdy se začaly vést záznamy.

Farage chce deportovat přes půl milionu migrantů, zemím zaplatit miliardy

I když nelegální migranti přicházejí v menších počtech, jsou právě oni tváří britských migračních obav. Dokumentují to protesty u azylových center. Britská vláda na to reagovala oznámením, že žadatele o azyl přesune do kasáren a bývalých vojenských základen, zatímco několik center uzavře.

Podle Bildu britská média nyní jako možnou inspiraci pro britské politiky vidí německý zpřísněný přístup k migraci. „Britský tisk si jako vzor pro svou migrační politiku bere zemi, jejíž azylová politika byla kdysi citována jako důvod pro brexit: Německo,“ uvádí Bild.

Do Německa už migrantů přichází méně

Britský bulvární deník Daily Mail podotýká, že Německo v první polovině roku 2025 zaznamenalo 61 336 žádostí o azyl. Jde o padesátiprocentní úbytek ve srovnání se stejným obdobím v roce 2024. Deník též připomíná, že nyní je Německo podle počtu nově příchozích až na třetím místě v EU po Španělsku a Francii.

Daily Mail též připomíná, že německý ministr vnitra Alexander Dobrindt v květnu zavedl zamítnutí všech migrantů, kteří se pokusí vstoupit do Německa ze sousední země bez řádných dokladů, s výjimkou dětí a těhotných žen. Podle deníku to je doklad odklonu současného křesťanskodemokratického kancléře Friedricha Merze od kdysi vstřícné migrační politiky německé kancléře Angely Merkelové.

Daily Mail zároveň zmiňuje, že britské problémy vzbuzují potěšení na německé straně. Podle listu má Bild „škodolibou radost“, že Británii se nedaří dostat migraci pod kontrolou.

Už se nám škodolibě smějí i Němci, všímají si Britové úpící kvůli migraci. Brexit selhal

