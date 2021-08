Když Mohamed na vídeňském letišti sledoval, jak úředník listuje jeho falešným francouzským pasem, třásl se strachy. Íránec zaplatil pašerákovi deset tisíc eur (255 tisíc korun), aby ho dostal do Velké Británie. Toto byla poslední fáze jeho cesty: let společnosti easyJet za dvacet liber z Vídně do Bristolu.

Pašeráci na vyslání migrantů vynakládají mimořádné úsilí. Jeden se například chlubil, že poslal klienty na plastickou chirurgii, aby se podobali snímku v pasu, který si koupili.