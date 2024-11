Britské tažení proti nožům. Za prodej chtějí trestat i šéfy sociálních sítí

Podle návrhu by policie získala pravomoc upozornit generální ředitele firem operujících v digitálních prostoru, aby odstranili škodlivý obsah, pokud možno do dvou dnů. Pokud by tak neučinili, hrozila by jim pokuta.

Portál The Telegraph uvádí, že pokuty budou mít mít spíše občanskoprávní charakter a nebudou zřejmě evidovány jako trestní záznam. Dodává, že plán je podobný opatřením zákona o bezpečnosti na internetu, podle něhož vedoucím činitelům digitálních platforem hrozí až dva roky vězení, pokud dostatečně neochrání děti před zneužíváním na internetu a nezabrání jim dostat se ke škodlivému obsahu.

List The New York Times (NYT) podotýká, že pokud by byl zákon schválen, šlo by o posun v regulaci internetu. Vedoucí představitelé internetových společností byli doposud do značné míry před odpovědností za obsah umístěný na jejich platformách chráněni.

NYT též podotýká, že britský návrh je součástí širšího celosvětového trendu, kdy vlády na společnosti působící v oblasti sociálních médií zvyšují tlak. Ve Francii byl v srpnu zatčen zakladatel Telegramu Pavel Durov na základě obvinění ze spoluúčasti na trestné činnosti, ke které došlo na jeho platformě. Brazílie zablokovala síť X, protože společnost odmítla odstranit určitý obsah.

Zákaz nindža mečů

Londýn též chce zakázat takzvané „nindža meče“ a zařadit je mezi nelegální zbraně, které nesmí technologické společnosti inzerovat. V září Británie zakázala vlastnictví, prodej, výrobu a přepravu takzvaných „zombie“ nožů a mačet, legislativu připravila předchozí konzervativní vláda. Termín zombie nože označuje ty chladné zbraně, které mají přes 8 palců (přes 20 centimetrů) a často mají zubaté ostří.

Británie plánuje zakázat takzvané „nindža meče“.

Vláda na oficiálních stránkách připouští, že definice nindža mečů je obtížná a jejím nezamýšleným důsledkem může být zákaz i těch čepelí, které se používají k legitimním účelům. „Existuje řada důvodů, proč by vlastnictví a používání některých mečů mělo zůstat legální,“ uvádí vláda ve výzvě veřejnosti ke konzultacím. Jako legálně vlastněné meče zmiňuje například historické zbraně či britské vojenské čepele.

Předběžná definice označuje za nindža meče čepele o délce 14 až 24 palců (přes 35 až 63 centimetrů) s jediným rovným ostřím. Na stránkách vlády jsou příklady těchto zbraní.

V Británii je už trestným činem nošení nindža mečů na veřejnosti, hrozí za ně až čtyři roky vězení. Úřady též stíhají jejich prodej lidem mladším 18 let, a to až dvěma roky za mřížemi.

Pooja Kandaová, která vede kampaň za zákaz nindža mečů, ocenila vládu za snahu zakázat tutéž zbraň, kterou zabili jejího syna Ronana. Věří, že připravovaná legislativa „ochrání ostatní před stejným osudem“.

Londýn se novými opatřeními snaží omezit narůstající počet útoků nožem. Ke konci března 2024 policie zaznamenala nárůst násilných trestných činů s nožem o čtyři procenta ve srovnání s předchozím ročním obdobím, nárůst z 49 187 na 50 973.

„Epidemie trestné činnosti páchané noži, která se v posledním desetiletí rozmohla, ničí rodiny a komunity po celé zemi. Proto si tato vláda stanovila bezprecedentní úkol snížit v příštím desetiletí kriminalitu páchanou noži na polovinu. Dnes podnikáme rozhodné kroky, abychom dostali smrtící nože z britských ulic,“ uvedla britská ministryně vnitra Yvette Cooperová. „To znamená nové přísné sankce pro technologické manažery, kteří na svých platformách neřeší nelegální prodej nožů, a úplný zákaz nindža mečů.“