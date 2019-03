V Británii hrozí nové volby. Parlament chce převzít kontrolu nad brexitem

Poté, co Mayová byla donucena přiznat, že stále nemá dostatečnou parlamentní podporu pro již dvakrát odmítnutou vyjednanou brexitovou dohodu s EU, podpořili poslanci v pondělí iniciativu konzervativce Olivera Letwina, která umožní ve středu poslancům už neomezeně předkládat nové návrhy k brexitu.

Poslanci Dolní sněmovny si tak vlastně poprvé po více než sto letech odhlasovali, že přebírají od kabinetu iniciativu v rozhodování o návrzích hlasování o vládní agendě. Dá se očekávat, že iniciativ bude hodně, včetně možnosti vyhlášení nového referenda.



Podle poslance opozičních labouristů Stephena Kinnocka má reálnou většinovou podporu ale jen jedna varianta, a to prosazení takzvaného měkčího brexitu, který by udržel Británii v Evropském hospodářském prostoru po vzoru Norska. To znamená, že by dál mezi Británií a EU platil volný pohyb zboží, lidí, služeb a kapitálu.

Kinnock listu The Sun řekl, že kromě labouristů je ochotna pro to hlasovat stovka umírněných konzervativců, kteří odmítají brexit bez dohody podporovaný radikálními konzervativci a kterých je pro prosazení brexitové dohody navrhované premiérkou zase příliš málo.

Mayová se parlamentem nemusí řídit

Podle deníku Daily Mail zde ale parlament narazí na odpor Mayové, která s měkčím brexitem nesouhlasí. Setrvání zejména v celní unii by totiž pro Británii znamenalo, že by nemohla si samostatně uzavírat obchodní smlouvy s třetími zeměmi a musela by se řídit těmi, které už má Evropská unie. Premiérka by tím porušila další ze slibů voličům.

Mayová by v tom případě byla nucena požádat EU o delší odklad brexitu, který by se protáhl na roky, protože v nastalém politickém chaosu by musela vyhlásit předčasné parlamentní volby.

Rýsování se takového krizového vývoje by ovšem nyní mohlo pro euroskeptické křídlo Konzervativní strany být motivací k podpoře dohody vyjednané s Bruselem. Spekuluje se, že navrch k tomu by mohlo dostat od Mayové příslib brzké rezignace na funkci premiérky. Její dosavadní urputnost tomu ale zatím nenasvědčuje. Situace na britské politické scéně tak nadále zůstává zcela otevřená.

