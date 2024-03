Osud Spojeného království má v rukou bývalý mariňák. Hlídá krkavce v Toweru

V Toweru je už od sedmnáctého století vždy sedm krkavců – šest, kteří jsou nezbytní pro budoucnost Spojeného království, a jeden náhradní. Jmenují se Jubilee, Harris, Poppy, Georgie, Edgar, Branwen a Rex. Jejich nový pán a služebník Chandler říká, že každý z nich je osobnost a on sám nikdy neví, co udělají. Inteligencí se podle něj rovnají sedmiletému dítěti.

„Občas jsou pro své vlastní dobro až příliš chytří, ale právě to je pro mě atraktivní. Pořád se nás snaží nachytat. Vědí, co máme za lubem,“ říká s láskou pro deník The Evening Standard. Povinnosti každého „ravenmastera“ zahrnují vše od udržování krkavčích klecí a zajišťování prohlídek u veterináře až po krmení.

Kromě syrového masa občas ptákům nabídne i natvrdo uvařené vejce nebo sušenky namočené do zvířecí krve. „Jsou to mrchožrouti. Spořádají prakticky cokoliv,“ popisuje Chandler s tím, že jeho favoritka Poppy nepohrdne ani mrtvou myší.

Oficiálně se veterán, který u mariňáků sloužil čtyřiadvacet let, své funkce ujal v pátek. Předtím prošel kurzem péče o ptáky a formálním výcvikem. „Žádný kurz na světě však nenahradí to, že jste tady mezi těmito opeřenci a znáte jejich zvyky,“ podotýká s tím, že své nové povinnosti bere velmi vážně. Podle legendy má totiž v rukou osud nejen krkavců, ale celé Anglie.

„Nevíme, jestli je to pravda nebo ne, protože jsme nikdy nedovolili, aby tu bylo méně krkavců než šest – a nestane se to ani za mé přítomnosti,“ říká voják, který mimo jiné sloužil i v Afghánistánu. Proroctví, že bez krkavců Anglie padne, prý kdysi poprvé řekli králi Karlu II. Stuartovi, jenž ostrovům vládl v letech 1660 až 1685.

Právě on nařídil, že počet černých ptáků na hradě nikdy nesmí klesnout pod šest. Všichni krkavci mají pro jistotu přistřižená křídla, ovšem ani tak se vždy nepodaří je na více než tisíc let starém panství udržet. Podle organizace Historic Royal Palaces odtud v roce 1981 uletěl krkavec pojmenovaný Grog a naposledy jej viděli u hospody Rose and Punchbowl v londýnském East Endu.

Pevnost Tower v minulosti sloužila jako sídlo panovníků, zbrojnice, vězení či zoo. Dnes je především cílem turistů, kterých tudy ročně projde kolem tří milionů. Kromě krkavců poskakujících po trávníku je vábí hlavně korunovační klenoty. A také fakt, že zde věznili mnohé slavné osobnosti. Třeba pozdější královnu Alžbětu I., vojáka Guye Fawkese, který se pokusil vyhodit do povětří parlament i s králem Jakubem I., nebo nacistu Rudolfa Hesse.

Žena anglického krále Jindřicha VIII. Anna Boleynová pak v Toweru přišla o hlavu. Bylo to v roce 1536, „poté, co už krále jeho druhá manželka omrzela“, připomíná britský deník.